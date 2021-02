Nella serata di venerdì 12 febbraio torna il Grande Fratello Vip e tutti i riflettori sono puntati sulla lotta tra i concorrenti finiti in nomination. Chi dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia tra Maria Teresa Ruta, Andrea Zenga e Samantha De Grenet? La lotta si preannuncia serratissima. Ma, come sempre, saranno tanti i temi di discussione che saranno affrontati. Uno dei ‘tormentoni’ social del momento riguarda sicuramente Rosalinda Cannavò.

Non è un mistero il ‘feeling’ che si è creato con la nota cantante Elettra Lamborghini che anche nelle ultime ore ha proseguito la corrispondenza social che va avanti ormai da tempo. Risale infatti alla fine di gennaio il post mostrato da Alfonso Signorini in cui Elettra manifestava il suo apprezzamento per l’attrice inquilina del GF Vip. Ora è arrivato un altro messaggio di approvazione per la prova canora di Rosalinda che, in compagnia di Giulia e Pierpaolo, ha canticchiato “Musica (e il resto scompare)”, brano portato da Elettra a Sanremo l’anno scorso. (Continua a leggere dopo la foto)















La performance di Rosalinda Cannavò ha ottenuto il pollice in su da parte di Elettra Lamborghini che ha commentato con un simpatico: “ajajaj ma che bellina”. Il botta e risposta tra le due è stato notato da altri follower e tra questi c’è qualcuno che ha fatto una proposta. L’invito è rivolto alla cantante: perché non fare un intervento proprio in occasione della diretta del Grande Fratello Vip? Chissà, forse Alfonso Signorini e i suoi si stanno già muovendo per fare una sorpresa a Rosalinda Cannavò. (Continua a leggere dopo la foto)















Insomma i messaggi tra le due proseguono e non è un mistero che Elettra Lamborghini si sia lasciata andare anche a commenti parecchio ‘spinti’ nei confronti di Rosalinda Cannavò. Tutto è nato quando un fan ha chiesto alla cantante “Continui ad essere attratta dalle donne?” e la Lamborghini ha risposto così: «Vero, Rosalinda me la farei ahahahahah”. Ma nessuno si aspettava a quel punto la reazione di Rosalinda: “Anche io adoro Elettra, mi farà sicuramente piacere conoscerla”. (Continua a leggere dopo la foto)









Ajajaj ma che bellina🥰 https://t.co/61vyuE4LOQ — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) February 12, 2021

E non è da escludere che l’incontro avvenga proprio nella serata di venerdì 12 febbraio. Lo scambio di battute social, infatti, era stato commentato così da Tommaso Zorzi: “Elettra è sposata ma potrebbe fare una fuitina con Rosalinda”. E poi Alfonso Signorini ha chiuso il discorso con un eloquente: “Sappiate che vi metto i paparazzi…”. Insomma la partecipazione di Elettra Lamborghini al programma sarebbe davvero una bellissima sorpresa per Rosalinda. E i fan sognano.

