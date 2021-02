“Non me lo aspettavo…”. UeD, Davide Donadei lo racconta solo ora. Frecciatina all’ex corteggiatrice Beatrice Buonocore

Si è conclusa l’esperienza di Davide Donadei sul trono di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il ragazzo di origini leccesi ha scelto Chiara Rabbi. L’altra ragazza che lo aveva colpito era Beatrice Buonocore. Sono state le uniche due che effettivamente sono riuscite a smuovere qualcosa nel tronista e per lui non è stata una semplice scelta, anzi. Davide ha sempre ammesso di essersi a entrambe e anche le due ragazze si sono dimostrate si sono sempre solidali fra loro, non ci sono stati tutti quegli episodi a cui le corteggiatrici precedenti hanno abituato il pubblico.

Davide e Chiara due hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia a Uomini e Donne Magazine. Hanno rivelato il loro momento più bello dopo la scelta e Davide Donadei ha raccontato: “Sono stato a casa sua, mi sono sentito accolto come un figlio. Lei mi ha aperto le porte del suo mondo e la voglio ringraziare per questo. É stato speciale”. (Continua dopo la foto)















Chiara Rabbi invece porta nel cuore la prima sera lontani dagli studi e ha affermato: “Avevamo entrambi molta voglia di trovare finalmente la nostra intimità, eppure però avevamo talmente tanta curiosità di parlare e scoprire quello che avevamo provato in questi mesi, che abbiamo passato due ore abbracciati solo a parlare e guardarci”. (Continua dopo la foto)















Ora Chiara e Davide sono molto felici e vogliono godersi fino in fondo questo momento. Appena ha potuto, l’ex tronista è tornato sui social e ha dedicato un post dolcissimo alla ragazza: “Qualche mese fa se qualcuno mi avesse detto che oggi avrei postato una foto cosí non ci avrei creduto… eppure eccola qui. In molti dicono che la felicità sia solo un attimo da prendere al volo quando passa, io invece credo che la felicità sia l’insieme di molti attimi che ti fanno battere il cuore più veloce. Oggi sono felice e ho il cuore che va a tremila”, scrive Davide Donadei. (Continua dopo la foto)









La coppia ha già le idee chiare sul futuro e infatti a Uomini e Donne Magazine hanno spiagato: “Vogliamo provare a creare qualcosa di importante, perché crediamo ci siano tutti i presupposti. Il nostro progetto è di creare una famiglia”. Infine c’è stato spazio anche per una domanda fatta a Davide su Beatrice Buonocore, la sua ‘non scelta’: “Beatrice Buonocore è una persona a cui voglio molto bene e non ne ho mai fatto mistero. Abbiamo trascorso insieme 5 mesi: dire a una persona che non è la tua scelta, davanti a tutti, non è piacevole. Odio deludere le persone. Mi ha ferito però sentirle dire che l’avevo presa in giro”.

“Tracce di sangue”, Ilenia Fabbri, le indagini verso una svolta: potrebbero essere dell’assassino