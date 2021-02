“Ma chi l’ha preso?”. GF Vip, spunta il biglietto di ritorno. ‘Ansia’ in casa per il rientro inaspettato

Grande Fratello Vip, pochi giorni al finale. Nonostante i gieffini stiano per arrivare alla serata decisiva, ovvero quella che decreterà il nome del vincitore dell’edizione Vip 2021, le sorprese non finiscono ancora. Per il reality show più seguito d’Italia è ancora tempo di rimescolare le carte sul tavolo di gioco e riservare al pubblico ancora tante novità. La prima sembra riguardare proprio Elisabetta Gregoraci.

I colpi di scena sembrano non essere finiti per una delle edizioni più entusiasmanti nella storia del Grande Fratello Vip. È arrivato il momento di usare la carta jolly, ovvero quello tutti chiamano il 'biglietto di ritorno'. Capire di cosa si tratta è semplice e forse molti di voi avranno già capito. Un concorrente eliminato avrà modo di tornare a vivere gli ultimi giorni nella casa.















Ed è così che tra i concorrenti rimasti in gioco, inizia a vociferarsi qualche nome. Il primo tra tutti sollevato da Rosalinda Cannavò è quello di Elisabetta Gregoraci o Francesco Oppini. Se così fosse, i fan del programma possono già immaginare a partire da adesso tutte le dinamiche che potenzialmente si andranno a creare tra i concorrenti, ad inclusione dei nomi al momento dati come 'preferiti'.















Se al momento i preferiti dal pubblico sembrano essere loro, ovvero Dayane Mello e Tommaso Zorzi, resta da capire se il nuovo ingresso in casa, o meglio l'eliminato che avrà la possibilità di giocare la carta jolly, riuscirà a creare il grande colpo di scena, meritevole di un finale con il botto. Il morivo dei nomi fatti tra i concorrenti rimasti in casa? Ecco come sono andate le cose.









“Se lo avevano Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci non sarebbero tornati… Non ce lo dicono così non sappiamo chi di noi lo ha”, questo ha affermato Rosalinda Cannavò intenta a dialogare con gli altri, ovvero con la Orlando, che ha però ammesso di non essere sicura di volerlo utilizzare. Si, perchè il biglietto di ritorno rappresenta une vero e proprio bacio della fortuna che potrà toccare anche a chi nella casa è quasi arrivato alla fine.

