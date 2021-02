Maria Teresa Ruta è ormai accerchiata. Nei giorni scorsi la prima tegola quando Baccini aveva smentito la versione della giornalista e conduttrice tv che aveva raccontato di averla frequentata anni e anni fa, ma senza che tra loro succedesse nulla. Anzi, a quanto ricorda Baccini le cose sarebbero andate esattamente così:“Mangiamo e guardiamo il Festival, a un certo punto ero lì sbattuto, depresso, mi ha consolato, ma roba da scuola media. Non è successo nulla. Ad un certo punto si sente una porta sbattere e penso ca**o i ladri, entra un signore”.

Due versioni ben diverse che hanno insospettito e indispettito tutti soprattutto Tommaso Zorzi, che infatti ha nominato per la prima volta la sua amica chiedendo poi spiegazioni. Maria Teresa, visibilmente imbarazzata, aveva dettoo senza tanti giri di parole di non voler raccontare tutto perché sarebbe già nei guai così: "Non volendo mettere in mezzo altre persone sono stata reticente. Quello che ha detto lui va bene…Già sono abbastanza nei guai così".















Era il primo atto della frattura che si è poi ingigantita ieri sera. Durante la notte di giovedì 11 febbraio, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno sparlato di lei. L'accusa comune è quella di essere costretti a subire le filippiche della giornalista che esprimerebbe giudizi con troppa facilità. "Ci vuole educare?, Che cosa vuole fare?" si chiedono sprezzanti Stefania e Tommaso, che oramai sono più che alleati in casa.















Maria Teresa Ruta è stata poi definita “La Rottermaier” dalla coppia di concorrenti, forse convinti di ricevere le sue prossime nomination.“M’ha attaccato un pippone Maria Teresa prima…”, ha continuato Stefania.E non è finita qui. Tommaso ha fatto notare come la Ruta ha preso la stessa linea che è emersa in studio, su una querelle che dura da circa un mese, perché si accoda all’opinione più quotata e non rischia di diventare un personaggio scomodo.













Sembra, infatti, che Maria Teresa si preoccupi un po’ troppo dell’opinione esterna, degli input che riceve in studio e di quello che potrebbe sancire la vittoria o la sconfitta. Insomma, la fiducia nei confronti di Maria Teresa è al minimo storico, e chissà se questo porterà alla fine dell’amicizia.

