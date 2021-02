“Torna a UeD”. Colpo di scena clamoroso: dopo tante voci, entra in studio per affrontare il cavaliere

Maria De Filippi, una puntata imperdibile quella di Uomini e Donne. L’appuntamento con il programma di Queen Mary si preannuncia ricco di sorprese. Il pubblico italiano ha già avuto modo di seguire la scelta di Davide Donadei, ricaduta su Chiara Rabbi, ma non solo. Ha fatto seguito anche la presentazione di due nuovi volti, pronti a sedersi sul trono, ovvero Massimiliano e Giacomo. Ma cosà accadrà ancora? La puntata sarà interamente dedicata al Trono Over.

Le anticipazioni sulla messa in onda di Uomini e Donne del 12 febbraio promettono più che bene. Per cominciare: qualche accenno è stato dato già nella precedente puntata quando ad animare lo studio sono stati Armando Incarnato e Aurora Tropea. Uno scontro, il loro, ricco di colpi di scena ma che richiede ancora qualche approfondimento. Infatti i due avranno modo di proseguire il confronto.















Armando e Aurora non saranno soli, perchè farà il suo ingresso in studio una vecchia conoscenza della trasmissione. Si tratta proprio di Veronica Ursida. Il suo nome è stato messo in ballo in merito al rapporto di amicizia noto con Aurora, e ai microfoni avrà dunque la possibilità di chiarire alcuni punti rimasti in sospeso con Armando e alla loro frequentazione.















Ma perchè chiamare proprio Veronica? Tutto è nato dalle accuse che le due amiche, Aurora e Veronica, avrebbero mosso contro Armando. È stato lui stesso, infatti, a sottolineare di aver ricevuto critiche ampiamente divulgate attraverso i social dalle due, quindi ad oggi un confronto tra i due ex è diventato inevitabile e Uomini e Donne offrirà il giusto spazio per farlo accadere.









Ma non saranno i soli ad animare la puntata del 12 febbraio. Infatti non mancherà il nuovo arrivato, Gero, pronto a guardare negli occhi sia Claudia che Licia, con le quali si sta frequentando. Le due sono all’oscuro, però, delle intenzioni di Gero, ovvero quelle di mettere un punto alla conoscenza con entrambe. Le reazioni delle due dame? Non resta che scoprirlo in puntuta.

