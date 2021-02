Durante la nuova puntata del programma “L’aria che tira“, in onda su La7, abbiamo potuto assistere ad un simpaticissimo siparietto riguardante la conduttrice Myrta Merlino in collegamento video con l’inviata Ludovica Ciriello. Ma vediamo insieme che cosa è successo alla Merlino, tra le più amate donne della tv.

Proprio un paio di ore fa Myrta Merlino ha twittato: “Alle ore 13.00 intervisterò @matteorenzi con cui parleremo del futuro #GovernoDraghi, dei suoi nuovi alleati e della posizione sul #Mes di Italia Viva. A distanza di un mese dall’inizio della crisi, come giudicate la sua strategia? #lariachetira”. Ecco invece cosa è successo di insolito durante il collegamento. (Continua dopo le foto)





























Ludovica Ciriello ha intercettato in diretta il figlio di Myrta Merlino. “Ma chi è? I miei cani? No, non ci credo. Mio figlio con i miei cani. Lei capisce, è un momento di panico“, ha detto la Merlino tutta concitata parlando con l’immunologa Antonella Viola. Infatti Myrta Merlino non ha saputo trattenere la sorpresa durante la puntata di giovedì 11 febbraio de “L’Aria Che Tira” in onda su La7. Lo stupore l’ha sopraffatta, quando dal collegamento video ha riconosciuto il suo amato figlio in compagnia dei loro bellissimi cani: “Ma quelli sono i miei cani? Non ci credo… panico! Hai intercettato mio figlio con i miei cani”. (Continua dopo le foto)









È accaduto durante un collegamento con l’inviata Ludovica Ciriello, a un certo punto l’inquadratura mostra due cani e poi Pietro, il figlio della conduttrice Myrta Merlino. Pochi, pochissimi secondi di convenevoli e parole super smilze e sbrigative: “In bocca al lupo alla mamma e un ciao a tutti gli ospiti”, ha detto il ragazzo prima che la linea tornasse allo studio. Che bella sorpresa Myrta!

