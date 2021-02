“Qualche mese fa se qualcuno mi avesse detto che oggi avrei postato una foto cosí non ci avrei creduto.. eppure eccola qui. In molti dicono che la felicitá sia solo un attimo da prendere al volo quando passa, io invece credo che la felicitá sia l’insieme di molti attimi che ti fanno battere il cuore più veloce. Oggi sono felice e ho il cuore che va a tremila”, scrive Davide Donadei.

Che poi aggiunge: "Vorrei ringraziarvi tutti, uno ad uno e piano piano lo farò. In questo percorso ho dato tutto me stesso, ci ho creduto come non ci avevo mai creduto prima nella mia vita e non riuscirò mai a ringraziarvi abbastanza @uominiedonne per aver creduto in me. Io e @chiara_geme vi porteremo nella nostra semplicitá di ogni giorno. Oggi sono felice. Troppo. Vi abbraccio tutti.❤️".















Non di tenore più basso le parole di Chiara. " Siamo qui. Nella mia cittá che non avevo mai visto così bella.. In questi mesi ho sempre creduto nelle mie emozioni e tutto ció che desideravo é qui in questa foto. Ci ho creduto dal primo giorno e tu @davide_don1 sei stata la mia più grande scommessa, quella che cresce piano piano dentro di te e poi esplode e si prende tutto.. proprio come hai fatto tu".















E ancora: "A tutte le persone che mi sono state vicino quando credevo di non farcela vorrei solo dire GRAZIE con tutta me stessa. Come nelle favole oggi siamo qui fuori a costruire la nostra quotidianità un passo dopo l'altro, ma insieme. Anche con voi. ❤️". Quando si sono spenti i riflettori, Chiara ha capito che Davide è davvero la persona giusta per lei:"oltre alla chimica, c'è tanta intesa mentale e un sentimento fortissimo".











Non si aspettava che lui fosse così dolce e premuroso e precisa: “Anche un po’ presuntuoso”.Ma come hanno trascorso la prima notte insieme? A raccontarlo è la Rabbi: “Nonostante la nostra età e la voglia di fare l’amore, sentivamo il bisogno di capire tanto l’uno dell’altra”. Per quanto riguarda la distanza – lui vive a Parabita, lei a Sacrofano – confessano di non volerla subire.

