A Pomeriggio Cinque, nello spazio dedicato al gossip e in generale agli argomenti più leggeri, televisivi e non, si è parlato di ritocchini. Circondata da ospiti vip e opinionisti, Barbara D’Urso ha intervistato l’ex fidanzato di Selvaggia Roma, che abbiamo rivisto al GF Vip, per parlare del suo ultimo ritocchino al naso. Ritocchino che si è concesso dopo il discusso intervento per aumentare la barba.

Stiamo parlando di Francesco Chiofalo, che qualche tempo fa si è recato nuovamente nella clinica di Istanbul per rifarsi il naso. Come successo a novembre scorso per la barba, “Lenticchio” aveva subito informato i follower di questo intervento e poi condiviso su Instagram il pre e post operazione ma senza rivelare subito la sua nuova immagine. (Continua dopo la foto)















“L’operazione è andata benissimo – ha spiegato Lenticchio -. Sono felicissimo perché finalmente mi sono levato quel naso che vedevo enorme. Ogni volta che mi guardavo allo specchio lo vedevo gigante in mezzo al mio volto. Immagino che molti di voi non lo reputavano enorme, ma vi assicuro che per me era così e volevo sottopormi da tempo a questo intervento”. (Continua dopo la foto)















“Non vedo l’ora di vedere la mia faccia, perché il naso cambia completamente la conformazione del viso”, aveva aggiunto Chiofalo. Da Barbara D’Urso ha spiegato meglio il perché di questo intervento: “Ho deciso di rifarmi il naso, perché sostanzialmente non mi piaccio. Non accetto la mia immagine fin da quando ero piccolino. Mi sembra sempre di avere l’aspetto di un tamarro, di essere fuori luogo nei contesti eleganti”. (Continua dopo le foto)











“Ho fatto l’intervento per sembrare più signorile”, ha concluso Francesco Chiofalo davanti alla conduttrice e ai presenti in studio. La reazione di Barbara D’Urso? “Sinceramente stavi meglio prima, che con questo nasino all’Alain Delon”. Poi un consiglio, visto che il suo desiderio è quello di sembrare “più signorile”: “Dovresti indossare un maglione a collo alto per coprire un po’ i tatuaggi”, le parole di Carmelita.

“E poi è successo”. Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi: la prima notte insieme dopo la scelta la racconta lei