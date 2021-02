Milly Carlucci non batte assolutamente la fiacca e lavora senza sosta per la preparazione della terza puntata de Il cantante mascherato, che andrà in onda come sempre in prima serata su Rai1 questo venerdì, 12 febbraio, a partire dalle 21.25. La povera Milly Carlucci è stata oggetto di critiche da pochissimo, anzi, per la precisione lo è stato il suo programma.

Il mandante delle critiche a Il cantante mascherato e un famoso che si intende di spettacolo, Enzo Mazza, fondatore di FIMI, la classifica che redige gli album ed i singoli musicali più venduti in Italia. Lui ha definito lo show della Carlucci "una porcheria", critica a cui Milly non ha risposto, trovandosi però oggi invischiata in un'altra polemica… Vediamo insieme cosa è successo.





























“Sui social si accendono dei grandi falò anche quando non c’è neppure la fiamma di un cerino ad innescarli. Come spesso accade, un fatto assai normale, persino banale, è stato male interpretato”. Si apre così lo sfogo di Milly Carlucci su Instagram, e prosegue: “I concorrenti hanno un patto di segretezza con noi e neppure ai loro familiari rivelano che stanno partecipando al programma”. In sunto Milly Carlucci ha voluto svelare uno dei segreti del successo de Il cantante mascherato, ossia la segretezza che avvolge il mistero dell’identità dei concorrenti in gioco. (Continua dopo le foto)









Nell’intervista su Voi, Milly Carlucci racconta anche la sfida di fare un programma ai tempi del Covid-19 ma ci tiene a sottolineare: “Tutto il gruppo lavora attenendosi a regole rigide di distanziamento”. Milly Carlucci nei giorni passati si è occupata di diversità e bullismo. Il mezzo prescelto per comunicare è un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Durante il lungo intervento la conduttrice de Il cantante mascherato ha dichiarato: “Se mettiamo una croce addosso a qualcuno, quella croce diventa un peso e quella persona si sentirà schiacciata, umiliata e impotente. I gruppi a volte tendono a diventare delle gang”.

