Nei giorni scorsi Enzo Mazza, fondatore di FIMI, la classifica che redige gli album ed i singoli musicali più venduti in Italia non c’era andato leggero. Oltre ad augurare all’Italia di imparare a fare “show musicali come l’Halftime Show del Super Bowl” annienta il programma di Milly Carlucci Il Cantante Mascherato definendolo “porcheria” e “flop di ascolti”.

Le parole di Enzo Mazza: “Ma invece di importare porcherie come Il Cantante Mascherato, che peraltro sono pure un flop di ascolti, non potremmo imparare a fare show musicali come l’Halftime Show di questa notte?”. E se “porcheria” potrebbe rientrare nei gusti personali, sugli ascolti devono parlare i numeri. Le prime due puntate de Il Cantante Mascherato della scorsa edizione hanno fatto rispettivamente il 20,85 ed il 19,53% di share; mentre quest’anno le prime due puntate si sono arenate al 16%, più precisamente 16,15 la prima e 16,18 la seconda. Continua dopo la foto















Parole che avevano fatto male a Milly Carlucci che ora, indirettamente, passa al contrattacco prendendo come spunto le polemiche circa l’esclusione di Guillermo Mariotto dalla giuria. Milly Carlucci, anche se lo aveva già fatto in diverse interviste, su Voi torna a ribadire che si sia trattato soltanto di una scelta volta a preservarlo per la prossima stagione del talent di danza e poi si lascia andare ad un piccolo sfogo. Continua dopo la foto















“Sui social si accendono dei grandi falò anche quando non c’è neppure la fiamma di un cerino ad innescarli. Come spesso accade, un fatto assai normale, persino banale, è stato male interpretato”. Sempre nel corso dell’Milly Carlucci ha poi fatto una rivelazione sul gioco: “I concorrenti hanno un patto di segretezza con noi e neppure ai loro familiari rivelano che stanno partecipando al programma”. Continua dopo la foto











Dopo lo svelamento di Baby Alieno e Pecorella, nelle scorse puntate, questa settimana saranno in gara il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto e l’Orsetto. Accanto a Milly Carlucci, per contribuire alle indagini, arriverà in veste di “super investigatore” Al Bano, protagonista della scorsa stagione del programma con la maschera del Leone. Lo stesso Leone tornerà a esibirsi in una performance insieme alle altre maschere in gara. Ma sotto il Leone, ci sarà ancora una volta Al Bano o si nasconderà qualcun altro?

Ti potrebbe interessare: “Milly Carlucci era terrorizzata”: Alessandra Mussolini, cosa è successo dietro le quinte del Cantante Mascherato