Davide Donadei ha deciso di uscire dallo studio insieme a Chiara Rabbi, lasciando in lacrime l’altra corteggiatrice, Beatrice Buonocore. Sono state le uniche due che effettivamente sono riuscite a smuovere qualcosa nel tronista e per lui non è stata una semplice scelta, anzi.

Davide Donadei ha sempre detto di essersi legato molto a entrambe e anche le due ragazze si sono dimostrate si sono sempre solidali fra loro, non ci sono stati tutti quegli episodi a cui le corteggiatrici precedenti hanno abituato il pubblico. Beatrice e Chiara si sono ringraziate a vicenda prima di uscire dallo studio per la scelta. “Il mio desiderio era quello di uscire con una persona che mi poteva dare qualcosa di forte e quella persona sei tu”. Con queste parole Davide Donadei comunica a Chiara la sua scelta a Uomini e Donne. A poche ora di distanza arrivano le loro prime parole. Continua dopo la foto















“Qualche mese fa se qualcuno mi avesse detto che oggi avrei postato una foto cosí non ci avrei creduto.. eppure eccola qui. In molti dicono che la felicitá sia solo un attimo da prendere al volo quando passa, io invece credo che la felicitá sia l’insieme di molti attimi che ti fanno battere il cuore più veloce. Oggi sono felice e ho il cuore che va a tremila”, scrive Davide Donadei. Continua dopo la foto















Che poi aggiunge: “Vorrei ringraziarvi tutti, uno ad uno e piano piano lo farò. In questo percorso ho dato tutto me stesso, ci ho creduto come non ci avevo mai creduto prima nella mia vita e non riuscirò mai a ringraziarvi abbastanza @uominiedonne per aver creduto in me. Io e @chiara_geme vi porteremo nella nostra semplicitá di ogni giorno. Oggi sono felice. Troppo. Vi abbraccio tutti.❤️”. Continua dopo la foto













Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Donadei (@davide_don1)



Non di tenore più basso le parole di Chiara. “ Siamo qui. Nella mia cittá che non avevo mai visto così bella.. In questi mesi ho sempre creduto nelle mie emozioni e tutto ció che desideravo é qui in questa foto. Ci ho creduto dal primo giorno e tu @davide_don1 sei stata la mia più grande scommessa, quella che cresce piano piano dentro di te e poi esplode e si prende tutto.. proprio come hai fatto tu.

A tutte le persone che mi sono state vicino quando credevo di non farcela vorrei solo dire GRAZIE con tutta me stessa. Come nelle favole oggi siamo qui fuori a costruire la nostra quotidianità un passo dopo l’altro, ma insieme. Anche con voi. ❤️”.

Ti potrebbe interessare: “In camera insieme, in albergo”. Uomini e Donne, la rivelazione bollente del cavaliere mette sotto sopra lo studio. E la dama non smentisce