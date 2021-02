Un anno pieno di sorprese per Elisa Isoardi, dopo un 2020 agrodolce in cui ha dovuto mollare il timone de ‘La prova del cuoco’ ma si è rifatta con gli interessa a ‘Ballando con le stelle’. Elisa Isoardi infatti è stata tra i protagonisti assoluti dell’edizione 2020 dello show presentato da Milly Carlucci sia in pista che all’esterno. Hanno fatto più notizia gli infortuni a lei e al suo ballerino Raimondo Todaro che le loro esibizioni davanti ai giudici.

Infatti la loro vicenda ha tenuto banco per tantissimo tempo: prima l'operazione all'appendicite cui si è dovuto sottoporre Todaro, poi l'infortunio alla caviglia di Elisa Isoardi che ha costretto la coppia ad abbandonare la gara e tentare la carta del ripescaggio per potersi giocare la finale. In tutto questo le voci di gossip che si facevano sempre più insistenti su un loro presunto flirt. In posta la complicità era evidente. Tuttavia la stessa Isoardi – a bocce ferme – aveva detto in esclusiva al settimanale Oggi di essere "innamorata della nostra coppia".















Come dire, niente di serio. E se nelle settimana passate erano stati i giornali ad accendere il chiacchiericcio, stavolta è Elisa Isoardi in persona, ospite di Serena Bortone nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, ha stupito tutti con una dichiarazione su uno dei cantanti in gara, Gio Evan, il quale lo ha particolarmente colpita per il suo talento artistico.















"Mi sono innamorata delle sue dichiarazioni, delle sue poesie, di quello che è come artista e come ragazzo. Comunica, riesce ad arrivare dritto al segno". Niente di fisico, ma una profonda ammirazione spirituale. Quanto al futuro professionale, sono in molti a sperare in un ritorno in video di Elisa Isoardi. In Rai da mesi si parlava di un suo ritorno alla conduzione con Check Up, lo storico format ideato da Biagio Agnes.











Tuttavia questa conduzione non si concretizzerà nel breve periodo. Almeno stando a quanto riportava il portale Dagospia nella rubrica A lume di Candela. Pertanto pare proprio che per Elisa Isoardi si tratti di un periodo di stop. Nel frattempo si consola con una serie di ospitate e collegamenti con diversi programmi tra cui Oggi è un altro giorno, presentato ogni pomeriggio su Rai1 da Serena Bortone.

