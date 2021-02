Nuovo look per Gemma Galgani, che nella puntata in onda giovedì 11 febbraio ha stupito tutti. La dama torinese ha lasciato tutti a bocca aperta per essersi presentata con un abito floreale e una coroncina di fiori in testa. Tina Cipollari, ovviamente, non ha resistito e ha voluto dire la sua attaccando Gemma e scatenando le risate dei presenti in studio:

"Facciamo un saluto alla nonna di Cicciolina che oggi ci ha omaggiati della sua presenza…", ha detto con il suo solito sarcasmo l'opinionista di Uomini e Donne. Gemma è andata oltre le provocazioni sfoggiando sorriso e spiegando di sentirsi davvero tanto bella oggi: "Il cerchietto è di moda… Mi sta bene no?", ha risposto la dama scatenando Tina Cipollari, che ha subito risposto sprezzante: "Poi ti sta bene…Più che altro è adatto proprio alla tua età…Ti sta bene davvero guarda…".















"È uno spunto…L'ho preso da te…Grazie alle tue insinuazioni e alle tue battute…", ha risposto ancora Gemma Galgani. "La devi finire. Pensa a quando avrai la mia età se riuscirai ad essere come me", aggiunge la Galgani. Da lì a poco è scoppiata l'ennesima lite che ha coinvolto le due protagoniste del dating show condotto da Maria De Filippi che hanno avuto un acceso confronto.















Gemma Galgani è poi tornata al centro dello studio con le sue vicende sentimentali e, chiusa la storia con Maurizio Guerci, Maurizio Pedruzzi, il nuovo cavaliere di UeD, è stato protagonista della puntata. La discussione ha avuto un argomento principale e cioè alcune foto che il cavaliere ha inviato a Gemma Galgani. Si tratta di uno scatto di Maurizio in bagno, a torso nudo, scatto poi pubblicato anche sul suo profilo Facebook con la scritta: "A 63 anni faccio ancora la mia porca figura…".









Ma il popolo del web, si sa, è sempre a caccia di gossip e sui social di Maurizio è saltata fuori un’altra foto in cui il cavaliere mostrava le ferite sulla coscia dopo una caduta dalla bici e posava completamente nudo davanti allo specchio.

