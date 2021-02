Sono giorno convulsi dentro la casa del Grande Fratello Vip quando mancano meno di tre settimane alla chiusura del programma. La cerchia dei favoriti si stringe e tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi, l’unica che sembra poter insidiare la coppia è Maria Teresa Ruta protagonista dello show interno alla casa condotto da Tommaso Zorzi.

Maria Teresa Ruta, dopo essere stata fissata ad una ruota doveva rispondere a una serie di domande dell'influencer. Tra queste, ha destato stupore una in particolare: "Dimmi una collega con la quale hai litigato e che non vorresti incontrare nemmeno in cassa al supermercato". Domanda scomoda soprattutto se fatta in diretta nazionale. Maria Teresa Ruta ha iniziato a tergiversare: "Colleghe che non voglio incontrare ne ho tante ma non ci ho litigato perché ho un buon carattere", ha risposto. Zorzi ha insistito per sapere la verità e per incoraggiarla a pronunciare un nome preciso, lo ha fatto lui per primo nominando Giulia Salemi.















A questo punto, la Ruta ha scioccato tutti facendo il nome di Lorella Cuccarini. Tra l'altro, proprio all'interno della casa del GF Vip, mesi fa la madre di Guenda Goria aveva già raccontato qualche aneddoto sulla collega. Non resta che attendere per scoprire se la Cuccarini risponderà a queste frasi. Inoltre non è da escludere che Alfonso Signorini riesca a scovare le ragioni di questo astio verso la docente di Amici.















Ma nella casa altro protagonista è Andrea Zelletta che è scoppiato in lacrime. complice la toccante musica in diffusione nel giardino, non si commuove.. Il giovane infatti, assorto nei suoi pensieri, viene sopraffatto dall'emozione e chiudendo gli occhi lascia scivolare sul viso delle lacrime; un momento di sconforto che non passa inosservato ai coinquilini.











“Vieni qui non, fare queste scene” esclama Tommaso e invitando Andrea a sedersi accanto a lui in veranda aggiunge: “Pensa a che casino faremo insieme fuori” mentre Samantha, avvicinandosi, l’abbraccia dicendo: “Ci siamo qua noi per te”.

