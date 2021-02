Prosegue l’edizione di Amici. E dentro la scuola le tensioni non mancano. Da quelle tra gli allievi e quelli tra i maestri su tutti, Rudy Zerbi e Arisa. Amici che, nei giorni scorsi, è stato scosso dall’intervista rilasciata dall’ex ballerina Agata Reale. A Diva e Donna ha raccontato il suo calvario, iniziato poco dopo le nozze, al settimanale Diva e Donna: “La diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta”, ha spiegato.

Ma tutto è iniziato con uno svenimento in casa. "Dopo il matrimonio – ha raccontato Agata Reale in un'intervista a "Diva e donna" – il 26 agosto 2019 io e Carmelo ci siamo sposati in chiesa (civilmente lo siamo dal 2016) e a novembre svengo a casa. Avevo una perdita di sangue eccessivo dalle gengive e quando lo dico al dentista mi dice di fare l'emocromo, ma non faccio neanche in tempo perché mi portano all'ospedale dove arrivo con pochissime piastrine".















"La diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta, nel giro di 15 giorni c'è il rischio di emorragia celebrale". Da quel momento per la ex protagonista di Amici sono iniziate le cure per combattere la leucemia: "Inizio sei mesi di ricovero, durante i quali faccio la chemio e la terapia di consolidamento, con i brevi periodi fiori dall'ospedale", ha proseguito.















Una battaglia che tutti ci auguriamo vincerà presto. Intanto, oggi sotto i riflettori c'è Leonardo Lamacchia. . Nel daytime di oggi Maria De Filippi si è collegata col cantante in casetta per cercare di capire insieme a lui da dove nascessero queste insicurezze che a volte porta sul palco e soprattutto per fargli capire che dovrebbe superarle. Gli ha chiesto quindi di guardarsi allo specchio in diversi modi.











Prima con un maglioncino, poi solo con una t-shirt e poi lo ha fatto ballare e cantare senza maglia. Il motivo delle sue insicurezze nasce dal passato. Leonardo Lamacchia pesava 110 chili fino a qualche anno fa, o quasi. “Ero molto più simpatico tra virgolette, me ne fregavo un po’ di più. Usando i chili di troppo come scudo e usando la simpatia e la leggerezza riuscivo ad andare avanti. Sono arrivato a pesare più di 110 chili. Poi verso la fine del liceo molto naturalmente ho iniziato a evitare il cibo. E riesco a dimagrire, sì. Adesso sono quasi 30 chili in meno”.

