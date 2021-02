“Non abbiamo bisogno di lei!”. Elisabetta Gregoraci umiliata dopo il GF Vip, il massacro arriva proprio da ‘lui’

Pierpaolo Pretelli ha messo in chiaro anche ai suoi familiari che vuole proseguire la storia con Giulia Salemi che ha conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Infatti in un primo momento la sua famiglia aveva storto il naso rispetto a questa storia preferendo Elisabetta Gregoraci. Pierpaolo ha anche attaccato i suoi familiari rei – a suo dire – di intromettersi nella sua vita privata.

“Danno giudizi sulla base del nulla. Se tu come madre vedi che sto bene perché devi fare preferenze? E anche mio fratello fa delle preferenze e dice che Elisabetta è meglio. Che roba è? Pessima, mamma mia. Stiamo all’asilo? Li ho chiamati dieci volte prima di entrare. Ho fatto giurare a mia madre che si sarebbero tenuti fuori da tutto. Volevo vivere questa esperienza da solo senza condizioni”, ha detto Pierpaolo. (Continua dopo la foto)















Nei giorni successivi a queste frasi anche i familiari dell’ex velino sono tornati sui loro passi. Soprattutto lo ha fatto Giulio Pretelli che è anche entrato nella casa rassicurando il fratello: “Continuate così andate avanti e tifo per voi. Ero affascinato da Elisabetta Gregoraci solo perché quando ero piccolo la seguivo in tv. Ma sono felice che Giulia lo rende felice”. (Continua dopo la foto)















Nelle ultime ore Giulio Pretelli è tornato a parlare e ha confessato la sua opinione in merito al rapporto tra il fratello e Giulia Salemi: “Se abbiamo tifato la Gregoraci per fare vacanze da lei? Noi non abbiamo bisogno di farci un weekend a Montecarlo e ricordo anche un’altra cosa. Durante una puntata dove in collegamento c’era mia madre è stata mia madre ad invitare Elisabetta a Maratea e non in contrario. Se abbiamo sperato nel loro amore? All’inizio c’eravamo affezionati […] Siamo andati contro Giulia Salemi, è vero. Dopo il confronto con Pier ho cambiato idea perché lui difendeva la sua donna andando contro il fratello. Da quel momento ho capito che sono innamorati e sono davvero contento e fiero per loro”. (Continua dopo la foto)









Infine Giulio ha aggiunto che all’inizio della liaison tra Pierpaolo e Giulia, i familiari sarebbero stati influenzati forse anche dai continui attacchi ricevuti via social dai fan di Elisabetta e Pierpaolo, che più volte hanno chiesto loro (in maniera anche violenta) di far finire la liaison tra l’ex velino e Giulia Salemi.

