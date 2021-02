Non c’è pace per Pierpaolo Pretelli, l’ex velino di Striscia la Notizia è sempre sotto i riflettori. Da cinque mesi la sua presenza è motivo di forte interesse da parte dei telespettatori e degli appassionati di gossip. La sua avventura era iniziata con il flirt mai decollato con Elisabetta Gregoraci che, dopo un bacio iniziale, si è sgonfiato come neve al sole.

Da quando è uscita dalla casa di Cinecittà infatti Elisabetta Gregoraci ha trascorso molto tempo con l’ex marito, alimentando le voci di chi vorrebbe vederli nuovamente una coppia. I due sono separati dal 2017, ma hanno mantenuto ottimi rapporti soprattutto per il bene del figlio Nathan Falco. “Buon compleanno Eli, un mondo di auguri da noi due!!!” si legge a corredo della foto che mostra Flavio Briatore e il figlio Nathan nel post Instagram dedicato a mamma Elisabetta. Continua dopo la foto















Anche nella casa del Grande Fratello si era parlato del compleanno di Elisabetta Gregoraci. Infatti dall’esterno erano arrivate delle urla, che i concorrenti avevano ascoltato nitidamente, indirizzate a Pierpaolo Pretelli. Nel dettaglio chiedevano al velino di pentirsi per essersi dimenticato una data importante come il compleanno di Elisabetta Gregoraci. Un brutto episodio che si è ripetuto con altre persone al centro del dibattito. Continua dopo la foto















Stavola infatti vece c’entra Giulia Salemi, ‘l’altra’ con con la quale è nata subito una storia che sembra proprio poter continuare anche fuori dalle mura della casa più spiata d’Italia. Un fan del Grande Fratello Vip si è messo a urlare fuori dalla casa del Grande Fratello Vip contro Pierpaolo tirando in ballo infatti suo figlio Leonardo (nato dall’amore per Ariadna Romero) e la sua nuova fidanzata, Giulia Salemi: “Pier tuo figlio non guarda più la tv per Giulia”, ha urlato dall’esterno della casa. Continua dopo la foto











Mentre Dayane Mello ha sbuffato, Rosalinda Cannavò ha intimato alla persona di smetterla e Tommaso Zorzi ha affermato: “Anche il giorno che era mancato Lucas aveva detto delle robe…sempre fuori luogo”. Inutile dire che Pierpaolo Pretelli non l’ha presa affatto bene. Sembra abbia addirittura sibilato che sarebbe pronto a uscire. Parole strappate da un labiale (non proprio chiarissimo) cui poi è seguito il silenzio. . Inutile dire quindi che Pierpaolo non l’ha presa affatto bene.

