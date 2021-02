Puntata molto intensa quella di Uomini e Donne dell’11 febbraio. Dapprima sono stati presentati i due nuovi tronisti. Si tratta di Massimiliano Mollicone, 20enne che vive a Nettuno, e Giacomo Czerny, 25 anni, vive a Sarzana. Prendono il posto di Davide Donadei e, a breve, quello di Sophie Codegoni che hanno effettato la loro scelta.

Massimiliano ha alle spalle una vita complessa: Infatti dopo essere stato abbandonato dal padre ed è dovuto crescere in fretta per aiutare la madre. Si è dato da fare e ha sempre lavorato: dal pizzaiolo al muratore, dal barista al cameriere. Oggi si divide tra il lavoro da modello e quello di riparazioni in una concessionaria di automobili. Giacomo lavora come videomaker e la sua più grande passione è l’arte cinematografica. Il video di presentazione a “Uomini e Donne” è farina del suo sacco. Un lavoro apprezzato anche dalla conduttrice che gli ha fatto i complimenti. (Continua dopo la foto)















Poi a prendersi la scena è stata Gemma Galgani. Al momento del suo ingresso in studio lo stupore è stato palpabile da parte di tutti. La dama di origini torinesi ha lasciato tutti a bocca aperta per essersi presentata con un abito floreale e una coroncina di fiori in testa. Tina Cipollari, ovviamente, non ha resistito e ha voluto dire la sua attaccando Gemma. (Continua dopo la foto)















Da parte della storica opinionista del dating show di Maria De Filippi è partita la solita frecciatina all’indirizzo della dama che ha strappato a tutti una risata: “Facciamo un saluto alla nonna di Cicciolina che oggi ci ha omaggiati della sua presenza…”. Gemma è andata oltre le provocazioni sfoggiando il suo solito sorriso e spiegando di sentirsi davvero tanto bella oggi con questo suo vestito e ha detto: “Il cerchietto è di moda…Mi sta bene no?” Ma Tina Cipollari ha subito risposto sprezzante: “Poi ti sta bene…Più che altro è adatto proprio alla tua età…Ti sta bene davvero guarda…”. (Continua dopo la foto)









Gemma comunque non è stata a subire le provocazioni e ha risposto per le rime a Tina Cipollari: “È uno spunto…L’ho preso da te…Grazie alle tue insinuazioni e alle tue battute…”. Da lì a poco è scoppiata l’ennesima lite che ha coinvolto le due protagoniste del programma che hanno avuto un acceso confronto.

