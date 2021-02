Altro successo per il Gf Late Show, lo spettacolo ideato e condotto da Tommaso Zorzi che coinvolge tutti gli altri coinquilini. Il divertimento è assicurato per tutti tra giochi e risate. Già con la prima puntata, andata in onda due mercoledì fa, gli ascolti avevano segnato un ottimo risultato. La scorsa settimana, per rispetto del lutto di Dayane Mello, lo show si era fermato, tuttavia ieri è tornato alla grande.

L'appuntamento è ormai fisso e gli ascolti sono sempre più positivi. Tramite i dati Auditel è stato possibile osservare la curva dell'audience, che ha svettato in seconda serata. Nella fascia che va dalle 22:30 alle 2, il Canale 55 di Mediaset Extra ha totalizzato il 2.82% di share, con un numero complessivo di telespettatori pari a 330.000.















Durante la puntata dello show del 10 febbraio c'è stata tanta allegria e spensieratezza, anche se non è mancato un ricordo del fratello di Dayane Mello. Uno dei giochi che hanno visto protagonisti i "vipponi" c'è stato 'Gira la ruota': Maria Teresa Ruta, infatti, dopo essere stata fissata ad una ruota doveva rispondere a una serie di domande di Tommaso Zorzi. Tra queste, ha destato stupore una in particolare: "Dimmi una collega con la quale hai litigato e che non vorresti incontrare nemmeno in cassa al supermercato".















Domanda scomoda soprattutto se fatta in diretta nazionale. Maria Teresa Ruta ha iniziato a tergiversare: "Colleghe che non voglio incontrare ne ho tante ma non ci ho litigato perché ho un buon carattere", ha risposto. Zorzi ha insistito per sapere la verità e per incoraggiarla a pronunciare un nome preciso, lo ha fatto lui per primo nominando Giulia Salemi.









Gira la Ruta: “Dì una collega che non vorresti incontrare al supermercato”

Tommaso: “Dinne una che ne dico una anch’io, la Salemi”

MTR: “La Cuccarini”#sovip #tzvip #tzlateshow #gfvip pic.twitter.com/QBRbpSfuhU — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 11, 2021

A questo punto, la Ruta ha scioccato tutti facendo il nome di Lorella Cuccarini. Tra l’altro, proprio all’interno della casa del GF Vip, mesi fa la madre di Guenda Goria aveva già raccontato qualche aneddoto sulla collega. Non resta che attendere per scoprire se la Cuccarini risponderà a queste frasi. Inoltre non è da escludere che Alfonso Signorini riesca a scovare le ragioni di questo astio verso la docente di Amici.

