Finalmente a Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Davide Donadei. Nella puntata di mercoledì 10 febbraio, il tronista ha deciso di uscire dal programma di Maria De Filippi con Chiara Rabbi. “Quando ci guardavamo qui in studio sorridevamo sempre – le ha detto appena si è ricomposto dopo il no a Beatrice – È stata la nostra forza in questo percorso sorridere tanto insieme. Avere quell’intesa che senza parlare ci capivamo in tante cose.

Io avrei scelto sempre te fino a un certo punto del percorso. Poi non riuscivo più a ritrovarti, a sentirti, non mi arrivavi”. Ma “poi, a Roma davanti alla Fontana di Trevi abbiamo espresso un desiderio, il mio era di trovare la persona adatta a me. Non lo so se quel desiderio si è realizzato però quella persona sei tu”.(Continua dopo la foto)















E Chiara, semplicemente: “Non voglio dirti niente, voglio andare via”. Quindi il classico bacio sotto i petali rossi davanti a uno studio veramente commosso, con Gemma Galgani che addirittura non è riuscita a trattenere le lacrime. La puntata in questione è stata registrata un paio di settimane fa e dalle anticipazioni già sapevamo che Davide Donadei avrebbe scelto Chiara. (Continua dopo la foto)















Ma ovviamente fino a oggi, per rispetto al lavoro della redazione del dating show e in attesa che la puntata della scelta fosse mandata in onda, Davide non era potuto comparire sui social per raccontare i primi giorni vissuti con la sua ex corteggiatrice lontano dalle telecamere. E ci ha pensato il collega di trono Gianluca De Matteis a farci vedere Davide dopo la puntata della scelta e, soprattutto, un dolce gesto per la sua nuova fidanzata. (Continua dopo foto e post)









Il gesto di Davide dopo la scelta pic.twitter.com/4cKzDIJclw — disagiotv (@disagio_tv) February 11, 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Donadei (@davide_don1)



Mostrando il suo cellulare alla fotocamera, Davide ha lasciato che i fan notassero lo sfondo scelto del telefono. È una foto di Chiara Rabbi scattata poco dopo la scelta, come dimostra l’abito indossato dalla ex corteggiatrice nello scatto. Lei non compare nel video girato dai due ex tronisti. Video che per via dell’albero di Natale che si nota dietro le loro spalle ha insospettito qualcuno, ma in realtà il filmato risale al 10 febbraio. Davide lo dimostra facendo vedere anche la data riportata sul suo cellulare. “Il video è attuale – spiegano – C’è ancora l’albero di Natale solo a causa di un po’ di pigrizia”.

“Che figura di me***!”. UeD: succede raramente, ma se succede… Maria De Filippi l’ha smascherato davanti a tutti