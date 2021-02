La permanenza di Alda D’Eusanio nella casa del Grande Fratello Vip è durata soltanto otto giorni. Troppo poco per guadagnare consensi, ma abbastanza per raccogliere dure critiche ed innescare una serie di accese discussioni su social, tv e non solo. Le sue affermazioni, o meglio i suoi scivoloni sono ormai noti. Prima ha rischiato l’eliminazione per una frase considerata razzista, poi le frasi su Maria De Filippi, Anna Oxa, Laura Pausini, per non parlare della gaffe su Dante Alighieri.

Insomma la giornalista è finita nell'occhio del ciclone per motivi tutt'altro che lusinghieri, ha ricevuto delle querele e poi è stata eliminata dalla produzione del GF Vip. Mentre Mediaset si è dissociata dalle sue dichiarazioni. La squalifica della D'Eusanio, inoltre, ha rincarato le polemiche sulla deriva trash del reality che in questa edizione ha visto numerosi concorrenti eliminati per frasi o comportamenti non consentiti. Adesso, però, in difesa dell'opinionista arrivano, inattese, le parole di un volto noto della tv.















Secondo lo psichiatra e criminologo Alessandro Meluzzi, che ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo, Alda D'Eusanio va perdonata. Meluzzi ha dato una sua spiegazione del comportamento dell'ex inquilina della casa. L'accademico ha fatto riferimento, in particolare, a dei gravi problemi di salute che hanno colpito in passato la giornalista. Nel 2012 Alda ebbe un incidente e finì in coma. Cinque anni più tardi lei stessa rivelò: "Cinque emorragie cerebrali non passano senza lasciare il segno".















Per Meluzzi la causa della perdita di freni inibitori di Alda D'Eusanio sono da ricondurre proprio alle emorragie: "La D'Eusanio ha perso il concetto di limite e il buon senso. Insomma, nel suo caso le inibizioni sono deboli e questo facilita il passaggio all'atto agito o a quello verbale. Perciò, va capita, protetta e forse curata" le parole dello psichiatra al noto settimanale. E lo stesso Meluzzi rivolge poi un appello proprio alle persone che sono state oggetto degli 'attacchi' della giornalista.









Il famoso personaggio televisivo Alessandro Meluzzi ha chiesto ai vip che si sono sentiti offesi da Alda D’Eusanio di essere comprensivi: “Credo che dovrebbero avere innanzitutto un atteggiamento di comprensione e solidarietà” ha spiegato. Per il momento, però, non tutti la pensano come lui, anzi. Dopo la querela di Laura Pausini per le accuse di maltrattamento rivolte al compagno Paolo Carta, è arrivata anche quella di Adriano Aragozzini per le frasi su Mia Martini. Vedremo se il loro atteggiamento cambierà nei prossimi giorni.

