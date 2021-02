Gemma Galgani nuovamente al centro dello studio di Uomini e Donne in occasione della puntata di giovedì 11 febbraio. Ma si tratta di una puntata particolare in quanto c’è anche un intervento di Maria de Filippi. Vale la pena raccontare nel dettaglio cosa succede: infatti secondo le anticipazioni la conduttrice racconta inizialmente che Gemma e Maurizio G. si sono visti durante la serata precedente.

Insieme si sono recati a casa della dama e hanno trascorso una bella serata. Tuttavia Gemma appare dispiaciuta in quanto sembra che Maurizio voglia solo sfruttarla per ottenere visibilità. E c’è anche un motivo che giustifica il suo comportamento: il cavaliere ha fatto disegnare un quadro da un suo amico pittore qualche giorno prima e avrebbe voluto che Gemma ne parlasse in puntata. (Continua dopo la foto)















A questo punto viene fatta vedere una clip in cui si vede Maurizio lamentarsi di questo. E pare proprio che il cavaliere volesse solo fare pubblicità in tv al suo amico. Inoltre Non ci sarebbe anche stato uno scambio di foto con Maria. La De Filippi appare abbastanza infastidita dalla situazione: agli occhi di chi osserva i due sarebbero messi d’accordo. E Gemma fa trasparire tutta la sua delusione per la questione del quadro. (Continua dopo la foto)















Anche Tina Cipollari ritiene che a Maurizio non interessi nulla di Gemma e si vuole prendere la responsabilità di mandar via il cavaliere che non riesce a fornire spiegazioni su quanto accaduto. Quindi è Maria De Filippi che decide di prendere in mano la situazione e fa avere un chiarimento dietro le quinte tra Maurizio e Gemma per una ventina di minuti. Subito dopo, il cavaliere dovrebbe avere anche un confronto, sempre fuori dallo studio, con la dama Maria. (Continua dopo la foto)









Nel frattempo c’è attesa per vedere la nuova tronista curvy: ha 30 anni e viene da Sapri e come gli altri si è raccontata in un filmato in cui rivela anche un particolare retroscena sulla sua esperienza televisiva: le sue amiche tempo fa l’avevano iscritta al programma ma… “Accesi la tv, c’era Angela Nasti tronista. Fregna epica ma le esterne…erano ‘Dimmi quanto sono bella’”.

