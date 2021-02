Che il clima nella Casa del GF Vip sia sempre più teso è chiaro a tutti. La finale, incredibile ma vero in questa lunghissima edizione, si avvicina e i vipponi iniziano a dare segni di stanchezza. Nelle ultime ore le discussioni non si contano e basta una semplice occhiata a far esplodere una miccia. Lo sa bene Giulia Salemi, che è stata rimproverata duramente da quello che oggi può essere considerato il suo fidanzato a tutti gli effetti.

In più occasioni lei e Pierpaolo Pretelli hanno ammesso di essere innamorati l'uno dell'altro, al punto da immaginare una possibile convivenza al termine di questa avventura televisiva. E ora lui ha cominciato ad essere particolarmente geloso: non ha gradito le occhiate di Giulia nei confronti Andrea Zenga.















È successo tutto nella serata del 10 febbraio, quando i ragazzi si stavano preparando per la messa in onda del secondo appuntamento con il Late Show di Tommaso Zorzi. Giulia e Pierpaolo erano in camera quando Zenga è arrivato dopo essersi fatto la doccia. E, secondo Pretelli, la Salemi si sarebbe lasciata andare a delle battute e occhiate di troppo nei confronti di Andrea "svestito".















Quindi la lite a pochi minuti dall'inizio del Late Show. "Ma non c'ho nulla da guardare, ma soprattutto non in senso malizioso" ha ammesso subito Giulia che ha cercato di placare la gelosia del suo fidanzato. E poi: "Guardami negli occhi: tu sai come sono, soprattutto i miei occhi sono solo per te". Ma lui era davvero urtato: "Mi dà fastidio, questo gioco così no", ha continuato.









Ieri non ho detto nulla perché era la serata di tommy, ma… mica non li ho visti i prelievi che stavano per discutere prima dell’inizio dello show. Da quando ho capito Pierpaolo geloso di Zenga, perché?non si sa..

MBHO UNO PEGGIO DELL’ALTROO SI SALVI CHI PUO #tzvip — TZ stan stan account ~Silvia (@___silky_) February 11, 2021

Se date del “geloso tossico” a Pierpaolo vuol dire che non conoscete la tossicità. Se Pier fosse stato così, credetemi che Giulia non avrebbe potuto fare nulla in quella casa. Lui si è fissato solo su Z, per una sua insicurezza sul non piacerle.

Ridimensionatevi #prelemi — SETTA DEL 56% 💉 (@luci19292172) February 11, 2021



“Sei fuori strada, ti assicuro”, gli ha fatto presente ancora una volta Giulia Salemi, rassicurando il suo fidanzato e ripetendo che lei ha occhi soltanto per lui, ma Pier è tornato a ribadire che per lui non c’è nessun problema nel momento in cui Giulia gioca con gli altri concorrenti della casa del GF Vip, però “quando si sgrava” a lui non sta bene. Non si era mai visto un Pierpaolo così infastidito.

