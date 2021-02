Voce bomba sulla Vita in diretta: il volto Rai “vuole il posto di Alberto Matano”

Alberto Matano è il re de La Vita in diretta. Dopo l’esperienza in coppia con Lorella Cuccarini, il giornalista e ex mezzo busto del Tg1 ha preso le redini del contenitore pomeridiano di Raiuno e, a giudicare dai dati di ascolto, è stata una grande mossa. Ma ora circola una voce secondo cui Matano, che è amatissimo dal pubblico perché preparato e garbato, potrebbe essere “detronizzato”.

L’indiscrezione arriva dalla rivista Oggi, che ha raccolto voci di corridoi negli studi di Saxa Rubra in base alle quali Francesco Giorgiono mirerebbe a un noto programma in onda nel pomeriggio. Proprio La Vita in Diretta di Alberto Matano. Dunque i due volti della Rai pare che siano entrati “in contrasto” tra di loro per ruoli tv.(Continua dopo la foto)















Si sussurra che il giornalista Francesco Giorgino sognerebbe di ricoprire il ruolo di presentatore e conduttore della prossima edizione de La Vita in Diretta. Quindi starebbe puntando a qualcosa di più per ampliare il suo lunghissimo curriculum e buttarsi a capofitto in una nuova esperienza. Dopo aver rifiutato la conduzione di Unomattina, Giorgino starebbe mirando a un titolo molto più forte ma sicuramente molto caro a Matano. (Continua dopo la foto)















Molto probabilmente, se questo cambio al vertice si realizzasse, Francesco Giorgino darebbe un taglio decisamente più politico alla trasmissione. Infatti, il volto di Rai 1 non solo è conosciuto dai telespettatori italiani per ricoprire il suo posto come presentatore del Tg1 ma anche per gli approfondimenti politici e sull’attualità. Quindi Alberto Matano potrebbe avere un rivale e concorrente di un certo spessore. (Continua dopo le foto)











Quindi se le voci che circolano nel settore fossero vere, Francesco Giorgino potrebbe davvero mettere i bastoni fra le ruote al conduttore de La Vita in Diretta che di recente ha ricevuto il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia da Valerio Staffelli. In ogni caso, va sottolineato che al momento queste sono solamente voci di corridoio e come tali vanno prese.

“Siete degli imbecilli”. Chi l’ha visto, Federica Sciarelli su tutte le furie: “Ora mi arrabbio davvero!”. Lo sfogo in diretta