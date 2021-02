È accaduto durante l’intervista a Grande Fratello Vip party, condotto da Annie Mazzola e Awed, che Roberta abbia deciso di vuotare il sacco e dire la sua sul flirt tra il figlio Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. La simpatia tra i due vipponi è iniziata quando la giovane attrice ha scritto un dolcissimo biglietto a Zenga per congratularsi con lui della bella persona che ha dimostrato di essere in più occasioni.

Il bellissimo Andrea Zenga, dal canto suo, non ha fatto mistero di essere ben lusingato dalle attenzioni di Rosalinda, anche perché diciamocelo, è veramente bellissima. Andrea ha addirittura ammesso davanti a tutti che la giovane siciliana si avvicini al suo prototipo di donna ideale. (Continua dopo le foto)





























La mamma di Andrea Zenga ha parlato: “Sono due ragazzi molto timidi, lei non aveva il coraggio di dirgli le cose a voce, e ha trovato il modo più facile, quello di scrivere. E’ stata una cosa molto carina che lui però non ha apprezzato subito”. Ha dichiarato la mamma di Zenga parlando del flirt tra i due bei vipponi del Grande Fratello Vip: “Comunque non credo ci sia niente di più, Andrea per come lo conosco non si permetterebbe mai, lei è fidanzata da tanti anni. E’ stata una cosa carina tra due ragazzi carini e timidi”. Ma non finisce qui, perché Roberta Termali ha detto ancora qualcosa… (Continua dopo le foto)









“Io non faccio retorica ma le ragazze che i miei quattro figli maschi sceglieranno e porteranno a casa saranno ragazze che hanno dei valori, quelli che io stessa ho insegnato loro e saranno ragazze che andranno bene a loro, e se vanno bene a loro andranno bene anche a me” ha concluso la Termali. Intanto nella Casa, Samantha De Grenet sembra avere le idee molto chiare: “Per me è pazzo di te. Lascia perdere che tu sei fidanzata. Lo pensa tutta la Casa” ha dichiarato la De Grenet a Rosalinda Cannavò.

