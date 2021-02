La bellissima e bravissima conduttrice televisiva Francesca Fialdini è risultata positiva al coronavirus, aumentando ancora di più il numero dei personaggi famosi che sono stati colpiti dal Covid-19. La notizia era stata annunciata in anteprima dall’informato sito ‘TvBlog’, ma subito dopo è arrivata la conferma della diretta interessata, che ha scelto il suo profilo Instagram per avvisare i suoi fan. Secondo quanto riferito dalla conduttrice di ‘Da Noi a Ruota Libera’ lo ha saputo il 9 febbraio.

Ad inizio anno aveva subito avuto una bella notizia. A partire dalle 17:20, sempre su Rai Uno si sono connessi con Da noi… A ruota libera di Francesca Fialdini che non ha smesso la sua grande conduzione domenicale. Il suo programma, con ospiti Enrico Mentana e Fiorella Mannoia, ha raccolto 2.922.000 telespettatori, con uno share pari al 14.5%. Dunque, a livello di ascolti Francesca Fialdini fa davvero il boom. Ma adesso è arrivato questo stop causato dalla malattia.















La conduttrice tv Francesca Fialdini ha quindi scritto su Instagram: "Eh sì, la risata fa bene a tante cose ma non ci protegge del tutto. Sono risultata positiva al Covid, mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare al lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l'ho scoperto. La mia squadra grazie al cielo sta bene. La ruota girerà anche domenica in qualche modo. Vi terrò aggiornati passo passo, ma senza stress". Immediati i commenti dei suoi fan del social network.















Uno dei primi a commentare è stato il cantante Filippo Neviani, noto come Nek: "Siamo con te". Poi sono giunti i commenti di follower comuni: "Un grande in bocca al lupo, sempre positiva nella vita", "Auguri di buona guarigione", "Forza e coraggio", "Forza e continua a ridere che fa strabene", "Brava, continua a ridere e nessuno te lo dovrà togliere". Altri hanno aggiunto: "Mi dispiace tantissimo, forza Francesca", "Coraggio Francesca", "Cavoletti, riguardati e rimettiti presto".









Un post condiviso da Francesca Fialdini

Stando a quanto ha scritto Francesca Fialdini su Instagram, a questo punto il programma ‘Da Noi a Ruota Libera’ potrebbe sempre essere condotto da lei da remoto. Come accaduto ad altri suoi colleghi come Serena Bortone, potrebbe dunque presentare da casa. Ovviamente bisognerà vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni e se accuserà o meno sintomi da coronavirus.

