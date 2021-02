A Pomeriggio 5 si è tornato a parlare della storia tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis. In molti hanno criticato nei giorni scorsi la relazione ritenendo che l’amore di Maria Laura De Vitis non è tanto per Paolo Brosio quanto per la notorietà che porta la relazione. Il giornalista ha ribattuto difendendo la sua fidanzata la fidanzata: “Rapporto di complicità che nessuno conosce. Tra di noi un colpo di fulmine”.

Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis si sono conosciuti in un evento a Forte Dei Marmi prima dell’ingresso di Paolo al Grande Fratello Vip e il loro, secondo le parole dell’ex concorrente è stato “Un colpo di fulmine”: “Ci siamo guardati e sorrisi – ha spiegato a “Novella2000” – è stato un colpo di fulmine. Alla fine siamo rimasti a scambiare due chiacchiere”. (Continua dopo la foto)















Nello studio di Barbara D’Urso è intervenuta dapprima Guenda Goria, anche lei ex gieffina e figlia di Maria Teresa Ruta che spezzato una lancia in favore di Maria Laura e ha spiegato alla conduttrice come – secondo lei –sarebbe sincera: “Lui mi ha parlato con grande tenerezza di Maria… Lei penso sia sincera e si vogliono molto bene…”. Poi è intervenuta Francesca Cipriani. (Continua dopo la foto)















La conduttrice de La pupa e il secchione e viceversa ha letteralmente spiazzato Barbara D’Urso: ha rivelato di essere a conoscenza che i due non starebbero realmente insieme, e successivamente ha tirato in mezzo Fabrizio Corona. Si è rivolta a Maria Laura De Vitis e ha chiesto se conoscesse l’ex fotografo dei vip: “Lei ha girato parecchie agenzie prima di conoscere Paolo… Conosci Fabrizio Corona giusto? E cosa hai detto a lui?”. (Continua dopo la foto)









Appena è stato nominato Fabrizio Corona, Barbara D’Urso è intervenuta stoppando sul nascere la questione. Quindi ha bloccato Francesca Cipriani, dicendo: “Ma cosa c’entra adesso? Cosa c’entra? Scusate abbiate pazienza, ma lui non c’entra nulla…”. Allora Francesca Cipriani ha cercato però di spiegarsi meglio. Ma Barbara d’Urso è rimasta ferma sulle sue posizioni: “No, scusami…Ma questo non c’entra…Non ci interessa le eventuali agenzie che avrebbe girato…”. In questo modo la conduttrice è riuscita a zittire Francesca Cipriani.

UeD, chi è la nuova tronista. Ha già delle “richieste” per Maria De Filippi e gli opinionisti