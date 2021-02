La seconda edizione de Il Cantante Mascherato è iniziata e sta dando vero filo da torcere al GF Vip di Alfonso Signorini. Entrambi i programmi vanno infatti in onda il venerdì sera e la scorsa settimana i dati di ascolto hanno visto trionfare Milly Carlucci, anche se di poco.

La seconda puntata dello show di Rai Uno ha ottenuto 3.605.000 spettatori con il 16.2% di share, risultando l’appuntamento più seguito del prime time del 5 febbraio. Su Canale 5, infatti, il ‘Grande Fratello Vip’, che è durato oltre un’ora in più, ha ottenuto 2.965.000 spettatori e il 16.8% di share. Nella puntata di venerdì scorso, poi, una grossa sorpresa per pubblico e giuria perché è stato svelato un altro concorrente. (Continua dopo la foto)















La Pecorella è stata infatti costretta a rivelare la sua vera identità: sotto alla maschera si nascondeva Alessandra Mussolini, ex concorrente della scorsa edizione di “Ballando con le stelle”, programma di successo condotto sempre da Milly Carlucci.. Insospettabile il suo nome, fatto soltanto da Flavio Insinna dopo aver ascoltato alcuni indizi, come quello di essere uscita da un gregge importante. (Continua dopo la foto)















Dopo aver partecipato a Ballando con le stelle, l’ex deputata ha lasciato la politica definitivamente e ha partecipato anche al seguitissimo Cantante Mascherato dove come abbiamo visto i colpi di scena non sono mancati e non mancano. Dopo l’addio di Baby Alieno (sotto la maschera c’erano i Ricchi e Poveri), la Carlucci ha fatto rientrare in gara l’alieno nella seconda puntata per lo spareggio finale con la Tigre Azzurra (c’erano Gigi e Ross). (Continua dopo le foto)











Ma tornando alla Mussolini, ora che è fuori a RadiocorriereTv ha svelato le sue impressioni di questa avventura: “È stata un’esperienza esattamente all’opposto di Ballando con le stelle – ha detto – Tutta nascosta, non parlavo con nessuno. Non potevo salutare, non potevo dire niente, una tortura”. Quindi il retroscena sulla conduttrice, che a quanto dice lei non era proprio tranquilla: “Milly era preoccupata che qualcuno mi riconoscesse per un gesto, per una mossa, invece non è successo”, ha rivelato Alessandra Mussolini.

