Momenti di tensione oggi pomeriggio in studio da Barbara D’Urso. È successo durante un servizio in diretta da Faenza teatro dell’omicidio di Ilenia Fabbri, la donna di 46 anni uccisa sabato mattina, con una ferita da taglio alla gola, nella sua abitazione a Faenza nel Ravennate. Un delitto pieno di ombre.

A quanto scrive l'Adnkronos, l'aggressione è iniziata ai piani superiori della casa, per poi terminare in un vano cucina dove la donna è stata uccisa con un coltello, come dimostrano i primi risultati dell'autopsia, eseguita ieri, che hanno confermato che ad uccidere la donna è stato un taglio praticato da tergo alla parte sinistra del collo che ha reciso vene e arteria. Mistero sul movente. Le indagini, procedono a 360 gradi. Escluso il movente passionale, poiché la donna non avrebbe avuto altre relazioni se non quella con l'attuale compagno, con cui le cose, secondo le amiche di lei, andavano bene, tanto che i due pensavano di sposarsi, restano aperte tutte le altre piste.















Su una di queste indagava oggi una troupe di Barbara D'Urso. Nello specifico l'inviata Cristina Battista che è stata avvicinata dalla figlia della vittima accusando, sembra, i giornalisti di alcune inesattezze nei servizi precedenti relativi alla mamma. La ragazza, probabilmente scossa dall'accaduto, si sarebbe scagliata sulla troupe e sulla telecamera, dicendo: "Avete rotto il caz***". A quel punto, l'inviata ha iniziato a urlare per fermarla.















Momenti di paura che Barbara D'Urso ha provato a stemperare: "Comprendiamo il dolore della figlia, ma quello è il lavoro dei giornalisti. Se volesse rettificare qualcosa, noi siamo a disposizione". La situazione è tornata poco dopo alla normalità con l'inviata che ha dato gli ultimi aggiornamenti sul caso: "Nella giornata di ieri è emersa l'ipotesi di un killer su commissione".











Poi ha concluso: “L’assassino si sarebbe intrufolato in casa dalla porta della cucina, nel seminterrato, per poi salire al primo piano e aggredire Ilenia in camera da letto. La vittima è stata trovata a piedi nudi, dunque è possibile che al momento dell’aggressione fosse scalza”.

