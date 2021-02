A Uomini e Donne Davide Donadei ha fatto la sua scelta. Al tronista erano rimaste solo Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore. Sono state le uniche due che effettivamente sono riuscite a smuovere qualcosa nel tronista e per lui non è stata una semplice scelta, tanto che Gianluca De Matteis, ex tronista e ospite in studio, ha detto che il suo amico Davide più che scegliere una delle due stava lasciando l’altra.

Donadei ha sempre detto di essersi legato molto ad entrambe e anche le due ragazze si sono dimostrate si sono sempre solidali fra loro, non ci sono stati tutti quegli episodi a cui le corteggiatrici precedenti hanno abituato il pubblico. Beatrice e Chiara si sono ringraziate a vicenda prima di uscire dallo studio per la scelta. Un momento che è piaciuto davvero tanto a tutti, sia ai presenti in studio sia al pubblico a casa.















Beatrice e Davide sono scoppiati a piangere dopo la non scelta. Durante la puntata Davide ha spiegato il motivo del no a Beatrice: "Questo percorso è iniziato cinque mesi fa e hai fatto parte de mio percorso da primo giorno. Ho conosciuto una persona incredibile. Mi sono piaciute e tue facce buffe, la tua sensibilità. Non so come spiegare perché non credo ci siano parole giuste. Forse non seguirò quello che è giusto per tante persone, ma sto cercando di seguire quello che sento dentro".















La ragazza ha lasciato lo studio e si è rifugiata in camerino e ha ripercorso in lacrime tutta la sua avventura nel dating show di Maria De Filippi. La ragazza si aspettava questo finale, ma un contro è aspettarselo, come ha spiegato, un conto è farci i conti dopo che te lo senti dire. Poi ha aggiunto: "Io sono venuta qua per cercare veramente qualcosa. Non ero io quel qualcosa per lui. Non posso farci niente". Beatrice Buonocore ha fatto notare come lei stessa ha suggerito a Davide di scegliere col cuore per cui sente di essersi data indirettamente la zappa sui piedi. Adesso, come lei stessa ha specificato nel video pubblicato da Wittytv tornerà a casa alle sue cose di sempre: "Faccio come ho sempre fatto, faccio finta di niente".









Infine Beatrice ha ammesso che da questa esperienza che alla fine per lei non è stata felice ha potuto comunque trarre dei vantaggi. Ha detto di aver capito molte cose di lei ed è cresciuta rispetto a cinque mesi fa. “Sono orgogliosa di quello che sono diventata. Anche se non me lo dice mai nessuno io sono orgogliosa di me”, ha aggiunto al termine dello sfogo.

