Abbiamo appena visto la scelta di Davide Donadei, che per chi si fosse perso la puntata è uscito dallo studio con Chiara, ma a Uomini e Donne non si perde tempo e ora è stata presentata la nuova tronista femmina. Pochi giorni fa erano stati ufficializzati i due nuovi protagonisti maschi di quello che fu il trono classico: si chiamano Massimiliano e Giacomo.

Occhi azzurri e capelli biondi il primo, che è classe 2000 ed è legatissimo alla mamma, soprattutto da quando il padre li ha abbandonati. Il secondo invece ha 25 anni ed è un videomaker: gli piace viaggiare, suona la chitarra ed è appassionato di tatuaggi. La nuova tronista si chiama Samantha e il suo video di presentazione è stato da poco pubblicato sul sito Witty. (Continua dopo la foto)















Siederà sul trono una bellissima ragazza che si chiama Samantha, ha 30 anni e viene da Sarpi e come gli altri si è raccontata in un filmato in cui rivela anche un particolare retroscena sulla sua esperienza televisiva: le sue amiche tempo fa l’avevano iscritta al programma ma… “Accesi la tv, c’era Angela Nasti tronista. Fregna epica ma le esterne…erano ‘Dimmi quanto sono bella’“. (Continua dopo la foto)















Poi Samantha ha parlato di sé: “Da sempre mi sono sentita diversa, sin da bambina non potevo fare la ballerina o correre sul prato, figuriamoci immaginare di diventare una principessa. Nonostante questo, sono cresciuta in una normalissima famiglia del Sud, fatta di alti e bassi, principi, severità e pasta asciutta” ha raccontato nel suo video di presentazione. Ha detto anche che a 15 anni pesava 90 chili e “Li camuffavo con grande furbizia indossando pantaloni più grandi”. (Continua dopo foto e post)









Ma anche che quei chili “li ringrazierò sempre perché mi hanno permesso di sviluppare altre doti come la capacità di andare oltre ciò che si vede” ha continuato. Samantha ha poi concluso la sua ‘lettera’ per il programma con alcune richieste. Alla redazione ha chiesto “vi prego, levatemi la passerella dall’alto. A Maria: spero ti sia attrezzata per il Miracolo. A Gianni e Tina: quando inizio ad essere troppo autoironica datemi un calcio sullo stinco”.

