Venerdì 12 febbraio andrà in onda un nuovo appuntamento con ‘Il Cantante Mascherato’. Per due settimane di fila nel programma di Milly Carlucci è stato eliminato il Baby Alieno. Anzi, per la precisione nella prima occasione c’è stato un ritiro da parte dei Ricchi e Poveri, che non riuscivano più a resistere sotto la maschera. Poi la settimana scorsa sono stati smascherati Gigi e Ross. Intanto, continuano a circolare indiscrezioni su chi potrebbe nascondersi sotto gli altri personaggi.

Per quanto riguarda il Gatto, si fa sempre più strada che sotto ci sia l’attore Gabriel Garko. In queste ore si sta invece parlando moltissimo della maschera del Lupo. E c’è in particolare un nome che più di tutti sta facendo il giro della rete. Gli utenti ritengono che ci sia un cantante professionista a interpretare quel ruolo. Ovviamente ufficialità non se ne possono avere, visto che vige il massimo riserbo, ma in tanti sono ormai convinti di aver capito perfettamente chi sia il Gatto. (Continua dopo la foto)















I nomi fatti in questi giorni e anche durante la puntata precedente sono stati tanti. C’è infatti chi ha ipotizzato che a ‘Il Cantante Mascherato’ potesse celarsi sotto il Lupo l’artista napoletano Gigi D’Alessio. Si è parlato anche della possibilità che possa esserci il conduttore Max Giusti, ma la maggior parte della gente è convinta che invece ci sia un altro musicista e molto famoso. Con i nuovi indizi di venerdì prossimo se ne saprà di più, ma la strada sembra quasi ufficialmente tracciata. (Continua dopo la foto)















L’indizio fornito la scorsa puntata è stato questo: “Il palco è il mio regno, non potrei farne a meno. Quando ero giovane ero molto timido, la timidezza era la mia maschera ma l’ho strappata via”. Si è vociferato anche di Gabriele Cirilli, ma quasi tutti sono concordi nel ritenere che il Lupo sia Riccardo Fogli. Ebbene sì, l’ex componente dei Pooh avrebbe dunque accettato l’offerta di Milly Carlucci e si sarebbe messo in gioco. Sarà così? Non resta che attendere quando verrà svelata la maschera. (Continua dopo la foto)









Per quanto riguarda il Gatto sia Costantino Della Gherardesca che Patty Pravo hanno fatto il nome di Gabriel Garko. Non tutti nella giuria, però, sono convinti: Caterina Balivo, ad esempio, punta sul rapper napoletano Clementino, nome già fatto nella prima puntata. E poi c’è Flavio Insinna che si dice certo che dietro la maschera del Gatto ci sia un altro attore, Giampiero Ingrassia.

