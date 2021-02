Mamma a tempo pieno e influencer Alena Seredova sta facendo parlare di sé in queste settimane. La modella della Repubblica Ceca aveva risposto con una faccina sorridente al commento di un follower che, a corredo di una foto, aveva scritto: “Secondo me Buffon non capisce un ca**o di donne!”.

La storia, e la separazione, del portiere campione del mondo dalla modella ha fatto discutere parecchio "Chi me lo ha detto? L'ho sentito alla radio – aveva detto Alena Seredova a Caterina Balivo ne corso di un'intervista – Ma non sono stata l'ultima a saperlo. Dopo di me, l'ha saputo mio padre. Sono stata penultima". Poi aveva aggiunto: "Tutto quello che non ti uccide, ti fortifica: alla fine è vero. Sono diventata una persona migliore, non ho dato peso ad alcune cose che non mi interessano più. Ognuno si è creato la sua nuova famiglia, senza equilibrio non ci si riesce".















Alena Seredova affrontò l'intera vicenda: nessun commento, nessuno sfogo. Fece trapelare soltanto un'unica frase, che le era stata attribuita, dunque non pronunciata in prima persona: "Si è innamorato, che ci posso fare". Parole che spazzarono via tutta la retorica che poteva circondare quella vicenda, tanto che in molti si spesero nell'elogio della Seredova, che tempo dopo fu ringraziata anche dallo stesso Buffon per un comportamento così forte, maturo, impeccabile.















Ora Alena Seredova è felice con il nuovo compagno Alessandro Nasi. E spiega: "Sono cambiata: adesso provo a ricavare del tempo per me, a fare un bel bagno, mettermi le mie creme, prendere le mie vitamine, fare un po' di sport. Basta poco. Mi ricordo quando ero incinta con il primo lockdown, con un tappetino, un elastico e una seggiola facevo di tutto".









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

La gravidanza ha cambiato molto Alena Seredova. Che aggiunge: “Il corpo cambia con la gravidanza e l’età, ma bisogna volersi bene lo stesso”. Vorrei perdere otto chili”, confessa Alena a una follower che le fa sapere di essere in regime alimentate controllato per dimagrire dopo una gravidanza. “Se ti va mandami questa dieta perché voglio leggerla: non è drastica vero?”, aggiunge.

