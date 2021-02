A Uomini e Donne è arrivato il momento della scelta da parte Davide Donadei. Il tronista deve scegliere tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore dopo un percorso durato cinque mesi. La puntata avrà inizio con la visione in studio di due filmati che racchiudono i momenti più emozionati e sicuramente importanti del percorso di ognuna delle due corteggiatrici. Dopo le emozionanti immagini, arriva il momento tanto atteso.

Prima Davide Donadei ha spiegato a Beatrice il motivo per cui non l'ha scelta: "Questo percorso è iniziato cinque mesi fa e hai fatto parte de mio percorso da primo giorno. Ho conosciuto una persona incredibile. Mi sono piaciute e tue facce buffe, la tua sensibilità. Non so come spiegare perché non credo ci siano parole giuste. Forse non seguirò quello che è giusto per tante persone, ma sto cercando di seguire quello che sento dentro".















Poi sceglie Chiara Rabbi: "Eravamo io e te, sul divano, dove tu piangevi e io ti stringevo e stavamo benissimo. Ho sempre detto di volere una persona forte accanto a me e quella persona sei tu", afferma Davide. Poco prima del momento tanto atteso c'è stato un imprevisto a Uomini e Donne che ha lasciato Maria De Filippi senza parole. In sostanza nel momento in cui dovevano entrare nello studio è intervenuto uno dei cavalieri, Gero.















Gero ha detto una cosa che non c'entrava assolutamente nulla: "Approfitto di questa pausa per parlare della puntata di ieri…Sono scese un po' di ragazze per me…". A quel punto Maria De Filippi è scoppiata a ridere, limitandosi a dire: "Tu sei fantastico perché non c'entra niente…".









Quindi Maria De Filippi, evidentemente divertita per questo imprevisto in diretta a Uomini e Donne prima della scelta di Davide Donadei, ha chiesto all’autore Piero di non far entrare ancora le corteggiatrici per far finire di parlare il cavaliere Gero: “Aspetta un secondo Piero…Facciamolo finire…”. A questo punto il cavaliere ha colto la palla al balzo per dare un bel due di picche alla dama Maddalena: “Io non provo le stesse cose nei tuoi confronti…Ho speso questi venti secondi per dire questa cosa…”. E Maria ha voluto tranquillizzare l’uomo: “Non ti preoccupare…”.

