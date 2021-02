Sanremo 2021, il ‘mistero’ degli ospiti. Perché non ci sono ancora nomi certi (e già alcuni ‘no’)

Amadeus, poche settimane a Sanremo, ma ancora tanti i ‘misteri’. Quasi tutto pronto? Decisamente no. Il Festival della musica italiana sta andando incontro ad alcuni problemi che riguardano da vicino la presenza o meno di alcuni ospiti sul celebre palcoscenico dell’Ariston. Se il direttore artistico ha confermato alcuni nomi, altri rimangono ancora nel dubbio. Il motivo?

Solo 30 giorni e la 71esima edizione del Festival di Sanremo potrà andare in onda per la gioia del pubblico. Eppure, sembra mancare ancora qualche tassello imprescindibile all’ottima riuscita della competizione musicale tanto attesa. A spiegarlo, un articolo diffuso su IlFattoQuotidiano, che ha così informato dei due motivi che farebbero ancora vacillare alcuni ospiti. (Continua a leggere dopo la foto).















Il periodo di emergenza sanitaria ha sicuramente destato qualche dubbio circa la messa in onda del Festival. Il pubblico italiano ha dovuto attendere non poco prima di vedere confermato l’appuntamento annuale con il palcoscenico dell’Ariston e proprio questa tribolata organizzazione iniziale avrebbe, secondo la testata giornalistica, smorzato gli entusiasmi. (Continua a leggere dopo la foto).















Una volta superato questo fondamentale step, ecco sorgere un altro ostacolo: il taglio del budget riservato all’evento che, come spiega IlFattoQuotidiano.it., avrebbe lasciato in sospeso alcuni nomi: “Il budget non sarà stellare”, informa la testata, aggiungendo che la kermesse è “alle prese con un taglio extra di 600 mila euro nonostante gli introiti record per RaiPubblicità”. (Continua a leggere dopo le foto).









Al momento, i nomi su cui Sanremo potrà contare saranno quelli di Ornella Vanoni, i Negramaro e Alessandra Amoroso. Rimangono in sospeso Loredana Bertè, Emma Marrone e Fiorella Mannoia. E Jovanotti? “L’ho già detto lo scorso anno Lorenzo se avrà piacere di venire a trovare due vecchi amici non deve che bussare le porte sono aperte” aveva affermato Amadues, ma ancora nessuna traccia di una conferma, così come per Roberto Benigni e Adriano Celentano.

