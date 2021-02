Selvaggia Roma è stata una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ha fatto il suo ingresso nella casa dopo qualche tempo dall’inizio del reality ma si è fatta subito notare entrando in rotta di collisione dapprima con Enock Barwuah e successivamente con Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. È stata eliminata lo scorso mese di dicembre quando era in nomination con Giacomo Urtis, Stefania Orlando e Andrea Zelletta.

L’influencer romana è tornata a farsi sentire e lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram dal quale ha fatto un annuncio che ha spiazzato tutti. Infatti la ragazza fa riferimento a Tommaso Zorzi e al format, Gf Late Show, che lui stesso si è inventato. Un format di successo che sta conquistando il pubblico. E proprio per questo Zorzi ha ottenuto che Selvaggia Roma potesse rientrare nella casa per intervistarla nella serata di mercoledì 10 febbraio. (Continua dopo la foto)















“Ho una sorpresa, sono molto felice ed entusiasta di rivelarvela… Indovinate un po’? Stasera sono nella casa del Grande Fratello Vip per fare l’intervista con Tommaso Zorzi…”, ha detto Selvaggia Roma che ha fatto un’altra interessante anticipazione ai suoi numerosi follower. La giovane ex concorrente del GF Vip ha fatto sapere loro di avere la possibilità di farle le domande in diretta. E le domande più carine verranno selezionate dagli autori: “Potrete proprio voi farmi le domande sull’account del GF e le più carine verranno selezionate dagli autori…”. (Continua dopo la foto)















Durante il Gf Late Show si tornerà a parlare anche di Elisabetta Gregoraci e sarà curioso capire se ci saranno delle frecciatine velenose da parte di Selvaggia Roma. Infatti all’interno della casa il loro rapporto è stato abbastanza complicato. La Roma ha accusato la showgirl calabrese di essersi presa gioco di Pierpaolo Petrelli: “Pierpaolo era molto agitato quando c’era Elisabetta nella Casa – racconta – francamente non ho visto questo grande amore né da parte di lei né da parte di lui. L’ho anche punzecchiata un po’ sulle mie storie di Instagram (che mostravano una lussuosa Lamborghini seguita da una didascalia con su scritto: ‘Mi sei venuta a prendere, Eli?’, ndr), perché lei dopo ha provato a fare l’amica, mi ha abbracciato diverse volte per fare la carina con me ma la mia opinione su di lei non cambia”. (Continua dopo la foto)









Lo show di Tommaso Zorzi può essere seguito in diretta televisiva su Mediaset Extra ma anche in streaming online da tablet oppure da cellulare, attraverso l’applicazione free Mediaset Play. La prima puntata del Gf Late Show ha avuto un grande successo dal punto di vista degli ascolti: oltre 300 mila spettatori seguirono la diretta sul canale 55 del digitale terrestre, permettendo alla rete di arrivare a toccare la soglia del 2.50% di share.

“Che stai combinando? Far scoppiare altre bombe…”. Maria Teresa Ruta senza pace. Fuori al GF Vip già se ne parla