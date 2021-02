Stefania Orlando è tra i concorrenti più amati di questo lunghissimo GF Vip. Anche lei ha i suoi alti e bassi nella Casa, a maggior ragione dopo cinque mesi di lontananza dai suoi affetti, ma di sicuro questa esperienza al reality ha accresciuto di parecchio la sua popolarità. Perché anche se famosa da anni, in questi mesi si è fatta conoscere anche per il suo carattere schietto e le sue fragilità.

Nella scorsa puntata ha emozionato molto il pubblico il suo incontro con il papà. Un uomo tutto di un pezzo che mai lei si sarebbe aspettata di vedere nella Casa. E invece l’ha sorpresa e anche caricata a poche settimane dalla finale. “Siamo orgogliosi del tuo percorso nella Casa”, ha detto Vladimiro Orlando alla figlia Stefania incontrandola nella stanza degli abbracci del “Cucurio”.(Continua dopo la foto)















“Dimostri grande professionalità – ha continuato il papà di Stefania Orlando – quella che hai maturato negli anni della tua lunga carriera”. E infine, nel salutarla: “Ti seguo sempre, io e mamma spesso ci emozioniamo. Ti vogliamo bene”. Un bel momento che ha commosso fino alle lacrime Stefania, felicissima di aver rivisto il papà dopo tutto questo tempo. (Continua dopo la foto)















Ma la conduttrice e showgirl può contare anche sull’affetto dei tanti fan che la seguono e supportano fuori dal GF Vip. Solo nelle ultime ore la vippona di Alfonso Signorini ne avuto prova in due occasioni distinte. Intanto ha ricevuto questo messaggio aereo: “Stefania Orlando ti amiamo noi quando tu non puoi, i fan”. Una sorpresa gradita che l’ha fatta anche piangere davanti a tutti i suoi coinquilini. (Continua dopo le foto)











Non solo. Sono scese le lacrime, ovviamente di gioia, anche quando, sempre nel giardino della Casa, si è ritrovata da sola e ha sentito delle urla provenire da fuori. All’improvviso la Orlando ha sentito gridare: “Stefania the queen. Sei la nostra queen, Stefania!”. Al sentire queste parole, la gieffina non ha potuto fare a meno di scoppiare in lacrime. Ha sicuramente provato una forte emozione che le darà la carica per continuare questa lunghissima esperienza al reality. D’altronde ormai mancano pochi giorni alla finale.

