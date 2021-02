Non c’è proprio pace per Maria Teresa Ruta. Al ‘Grande Fratello Vip’ sta vivendo uno dei momenti più difficili da quando è iniziato il reality show, anche se comunque nelle scorse ore è avvenuto un chiarimento con Tommaso Zorzi. Ma molti concorrenti hanno messo in dubbio la sua sincerità e temono che lei si inventi molti discorsi. Dopo la puntata di lunedì scorso l’influencer di 25 anni aveva addirittura deciso di dormire altrove proprio per non avere nulla a che fare con la conduttrice.

Adesso è arrivata una stoccata dall'esterno della Casa più spiata d'Italia. Una punzecchiatura velenosa, della quale al momento lei non ne è a conoscenza. Il popolo della rete ha prontamente risposto a colei che ha attaccato Maria Teresa Ruta, prendendo le difese di quest'ultima. Nonostante sia al televoto, vedendo l'affetto mostrato dal web, probabilmente riuscirà ad evitare anche stavolta l'eliminazione. Andiamo a vedere dunque cosa è accaduto e cosa è stato detto contro la donna.















Maria Teresa Ruta si è resa protagonista di un dialogo con Dayane Mello ed è intervenuta sui social network Sonia Lorenzini. L'ex gieffina ha quindi affermato: "Ma in che senso mi sono inventata la cosa su Filippo e altre cose per fare scoppiare le bombe? Maria Teresa che combini?". Il riferimento è a Filippo Nardi. Queste affermazioni dell'ex 'Uomini e Donne' non è andata giù a parecchi utenti, che le hanno fatto notare che le cose non sono proprio andate così. E lei ha ribattuto ancora.















Alcuni utenti hanno scritto contro la Lorenzini: "Soffri di vittimismo. Vuoi continuare a fare figuracce anche fuori dalla casa di Cinecittà? Hai comunque frainteso la cosa". Sonia ha risposto: "Se così fosse ben venga…Ma queste parole mi sembrano molto chiare". Il popolo della rete ha continuato a criticarla e l'ex vippona ha scritto ancora: "Ho fatto una domanda. Quindi metto un'ipotesi davanti a quello che ho sentito. Vedo che l'italiano ai più non viene compreso, fa lo stesso".









Nella mattinata del 9 febbraio alcuni utenti hanno ascoltato una parola che avrebbe proferito Tommaso Zorzi nei confronti di Maria Teresa Ruta. Durante un dialogo l’avrebbe chiamata con l’appellativo “scema”. Maria Teresa Ruta ha comunque avuto un confronto con lui e gli ha detto: “Io sono la tua prima fan, ma il tuo atteggiamento nei confronti di Giulia Salemi mi sembra esagerato. Spari sulla croce rossa”.

