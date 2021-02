Tanta, tantissima attesa per Sanremo 2021, che quest’anno andrà in onda a marzo. Il primo posto di Diodato nella passata edizione ce lo ricordiamo tutti, ad oggi grande curiosità permea gli affezionati della kermesse musicale. Chi sarà il vincitore e successore del cantante del brano ‘Fai rumore’?

Il Festival di Sanremo 2021 si preannuncia come un’edizione diversa dal solito a causa della emergenza Covid. proprio per questo sarà completamente assente il pubblico e non ci sarà la possibilità nemmeno di utilizzare dei figuranti che lo sostituiscano. Ma c’è un’altra forte polemica che attanaglia l’evento, tanto da far intervenire il Codacons… (Continua dopo le foto)





























Codacons ha presentato un esposto alla magistratura contabile domandando che la Rai faccia chiarezza su quelli che sarebbero i compensi per gli ospiti del Festival di Sanremo 2021. Cachet stellari. Secondo delle indiscrezioni sarebbero stati pattuiti ben 50 mila euro a serata per Zlatan Ibrahimovic, per una somma totale di 250mila euro. Medesima cifra di Ibra per Fiorello e 25mila euro a serata per Elodie.“È evidente che la Rai sembri non badare a spese quando si tratta di Sanremo”, ha commentato il Codacons riferendosi alla questione e avanzando la pretesa che la Rai faccia chiarezza su quanto ammontino i compensi. Codacons ha oltretutto richiesto che si faccia il punto anche sulla conduzione del PrimaFestival affidata a Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, direttore artistico di questa 71esima edizione della gara. (Continua dopo le foto)









Si legge nell’esposto un reminder sui cachet percepiti dagli ospiti di Sanremo, che sono quelli del servizio pubblico: “Ricordiamo che i compensi che la Rai riconosce agli ospiti del Festival sono soldi dei cittadini, versati alla rete attraverso il canone. Riteniamo pertanto doveroso una verifica della congruità di tali spese, nell’interesse della collettività che finanzia l’intera macchina di Sanremo”. La Rai chiarirà ogni dubbio avanzato da Codacons nei confronti di Sanremo 2021?

“Facciamolo quando gli altri dormono”. Giulia lo sussurra a Pierpaolo ma si sente tutto