“Sai bene a cosa mi riferisco”. Floriana Secondi, via la maglia e sfuriata in diretta. Barbara D’Urso sotto ‘choc’

Sfuriata di Floriana Secondi durante la puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda martedì 9 febbraio. L’ex volto e vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, la prima condotta da Barbara D’Urso, che nel 2003 subentrò a Daria Bignardi, è stata ospite del programma pomeridiano di Carmelita ed è stata protagonista di una lite con un altro opinionista.

“La televisione ha dei meccanismi che non capisco. Tanto posso dire che c’hanno perso loro. Sono stata esclusa da una cosa a cui tenevo tantissimo. Io da tre anni provavo a farla, e mi hanno consigliato di non fare polemica. Sono stata esclusa da una cosa di cui non so neanche se ne posso parlare”, ha esordito una Floriana Secondi infuriata. L’opinionista di Barbara D’Urso si è quindi rivolta a un altro collega in studio, accusandolo di averle ‘soffiato’ il posto. (Continua a leggere dopo la foto)















L’ex gieffina ha manifestato il suo dispiacere per non essere stata chiamata per partecipare all’Isola dei Famosi. Sebbene non venga mai nominato, non è difficile intuire che la Secondi si riferisca proprio al reality show condotto da Ilary Blasi. “Sai bene a cosa mi riferisco. Tu sai Giovanni cosa stai facendo… Sono stata esclusa da questa cosa. Sono molto arrabbiata. Ci ho investito tempo e denaro, da tre anni. Lui farà una cosa che dovevo fare anche io”, ha detto Floriana. (Continua a leggere dopo la foto)















“Giovanni sono due mesi che sto a correre sopra a un tapis roulant, e sono 19 anni che mi lasciano a casa”, ha ribadito ancora l’ex volto del Grande Fratello, che alzandosi la maglietta mostra in favore di camera i suoi addominali. “Barbara capiscimi, due anni fa ti avevo chiesto se mi aiutavi ad andarci, era il mio sogno. Perché devo guardare da spettatrice una cosa che mi sento di fare bene? Quello è il programma mio, ancora più di quello che ho fatto! Era perfetto per me dai ragazzi”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ho pianto tre giorni e tre notti e non ci dormo, ci tenevo tantissimo. Magari sbaglio, sono impulsiva, perché devo guardare da spettatrice una cosa che mi sento di poter fare? Quello è il programma mio”. Floriana Secondi è un fiume in piena e neanche la conduttrice riesce a placare la sua sfuriata. Dal canto suo, Giovanni Ciacci nega di aver avuto alcun tipo di contatto con il programma a cui l’ex volto del Grande Fratello si riferisce.

