“Sei cinico, sufficientemente cattivo, stratega, egocentrico, arrogante, pieno di te, non metti mai in discussione le tue idee, sei perfetto per entrare nel nostro mondo, siamo tutti così nello spettacolo!”. Queste le parole utilizzate da Pupo per descrivere Tommaso Zorzi.

La puntata del Gf Vip dello scorso lunedì 8 febbraio si è dipanata tra una lite della Salemi contro Zorzi e l’altra. Poi arriva il video del gesto di Giulia per conquistarsi la finale. Fan su tutte le furie: “Vergognati, non si fa…”. Ieri l’influencer milanese ha confessato al fidanzato Pierpaolo Pretelli un modo da lei messo a punto per conquistarsi la finale. (Continua dopo le foto)





























In un video, già virale su Twitter grazie ad alcuni follower, Giulia Salemi – in cucina con il fidanzato – dichiara: “Quando gli altri dormono, è lì che dobbiamo approfittarne. Le telecamere sono tutte per noi e dobbiamo inventarci qualcosa…”. La frase ha fatto inalberare i fan. I fan dei prelemi hanno visto nell’affermazione di Giulia una innocente battuta ironica, mentre gli hater, viceversa, L’hanno immediatamente accusata di essere una falsa. “Fate girare questo video – scrivono su Twitter – ecco Giulia che in puntata fa la vittima e qui che si organizza per arrivare in finale”. E ancora: “Queste parole dimostrano la sua falsità”. (Continua dopo le foto)









Solo qualche giorno fa Giulia Salemi, che spesso viene additata di fare la vittima, sbotta: “Se io sto male, beati voi che riuscite a farvi scivolare le cose addosso…”. Giulia Salemi si accorge subito di aver fatto una gaffe di fronte a Dayane Mello – che sta affrontando con coraggio e dignità il suo dolore nella Casa – e cerca di recuperare. Ma tanto basta per fa infuriare i fan su Twitter: “Si sarà anche resa conto di essere stata indelicata con Dayane, ma ciò dimostra quanto sia bambina e vittima”.

“Mi ha tradito, presa per il cu***!”. GF Vip, rabbia e delusione per Giulia Salemi. La sfuriata poco fa