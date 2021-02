Finalmente l’attesa è finita per tutti i telespettatori di ‘Uomini e Donne’. La tronista del programma di Maria De Filippi, Sophie Codegoni, ha preso una decisione annunciando la sua scelta. La puntata in questione è stata registrata nella giornata di martedì 9 febbraio e sarà trasmessa su Canale 5 nei prossimi giorni, ma sono già uscite fuori le anticipazioni su colui che è diventato il fidanzato della giovane. La sua decisione effettivamente era ormai nell’aria da qualche tempo.

Nelle scorse puntate il pubblico aveva infatti ascoltato alcune frasi della donna che facevano intuire che la sua mossa sarebbe arrivata a stretto giro di posta. Infatti, è notizia di poco fa che Sophie Codegoni ha maturato ufficialmente la sua scelta. A riportare la news in esclusiva è stato ‘Il Vicolo delle News’, che ha dunque rivelato il nome del corteggiatore individuato come partner dalla tronista. Sicuramente ci saranno state fortissime emozioni e gli spettatori non vedono l’ora di vedere tutto. (Continua dopo la foto)















Sophie Codegoni, che ha appena 18 anni ed è originaria di Milano, ha deciso di uscire dal programma in compagnia di Matteo Ranieri. Ovviamente deluso e molto amareggiato il corteggiatore Giorgio Di Bonaventura, che ci aveva sperato tanto. Invece per lui è arrivato un due di picche che l’ha rattristato non poco. Inoltre, sono stati rivelati altri dettagli sul momento della scelta, infatti pare che la lombarda si sia presentata con un vestito decisamente meraviglioso e incantevole. (Continua dopo la foto)















Sophie è dunque arrivata con un abito dorato imperniato dalle pailettes, mentre i due giovani hanno indossato uno smoking. Ad osservare tutto anche Davide Donadei e la sua neo fidanzata Chiara Rabbi. Nonostante in passato Sophie Codegoni abbia avuto qualche dubbio su Matteo, ha capito che il suo cuore batteva solo per lui. Quindi, sono state messe da parte le ultime incertezze e la tronista ha annunciato davanti a tutti che vuole costruire una relazione stabile con Ranieri. (Continua dopo la foto)









Eppure in passato Antonio Borza aveva previsto che alla fine la scelta di Sophie Codegoni sarebbe ricaduta su Giorgio piuttosto che Matteo: “Secondo me alla fine andrà a scegliere Giorgio… Se dovesse scegliere Matteo lo andrebbe a scegliere perché hanno avuto un percorso, sta lì dall’inizio, penso sia la persona che ha conosciuto di più nel contesto”. Invece non è stato così.

“Mi ha tradito, presa per il cu***!”. GF Vip, rabbia e delusione per Giulia Salemi. La sfuriata poco fa