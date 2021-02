La terza puntata de “Il Cantante Mascherato” sta per arrivare. Venerdì 12 febbraio Milly Carlucci condurrà come sempre un nuovo appuntamento con il programma musicale in cui cantanti, la cui identità resterà ignota fino alla fine, si sfidano sul palco. E bisogna dire che i dati auditel di questa seconda edizione, che andrà in onda fino al 29 febbraio, sono assolutamente lusinghieri.

Uno dei passatempo più divertenti è ovviamente cercare di indovinare chi si cela dietro alle diverse maschere. Ricordiamo che l'edizione scorsa è stata vinta da Teo Mammuccari con le canzoni "Anna e Marco" e "Bella senz'anima" e la maschera del coniglio. Ora invece uno dei personaggi più interessanti è sicuramente quello del Gatto e il profilo Instagram ufficiale del programma ha lanciato la sfida: chi si nasconderà dietro quei baffi?















Un follower è convinto di aver trovato la soluzione al quesito: "É un siciliano che ha a che fare con qualche competizione.. che sia davvero Todaro che ha un doppio ruolo? Mi pare che in puntata non si veda mai". Un'osservazione non proprio peregrina, ma poi c'è anche chi fa una rosa di nomi: "Pago, Clementino, Mahmood o Michele Bravi, però rimango più ferma sull'idea di Pago 🤷🏼‍♀️". Ma tra le ipotesi più suggestive ce n'è una che riguarda un noto attore italiano.















Sia Costantino Della Gherardesca che Patty Pravo hanno fatto il nome di Gabriel Garko. Non tutti nella giuria, però, sono convinti: Caterina Balivo, ad esempio, punta sul rapper napoletano Clementino, nome già fatto nella prima puntata. E poi c'è Flavio Insinna che si dice certo che dietro la maschera del Gatto ci sia un altro attore, Giampiero Ingrassia. Ma il mistero è tutt'altro che semplice da risolvere: e così c'è anche chi fa il nome dell'attore Sergio Alessi e chi, invece, sostiene che si tratti di un mancino…









Infine, secondo Francesco Facchinetti il Gatto è il rapper Sfera Ebbasta. E per voi di chi si tratta? Questi sono gli indizi che la produzione ha reso noto venerdì scorso: “Mi piace la gara”, “La maschera ha il potere di farti essere quello che sei”, “L’amore non è un lato di me che mostro volentieri”, “La protezione che offre la maschera ha permesso al mio desiderio d’amore di uscire prepotentemente”.

