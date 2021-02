Giulia Salemi è una furia. Negli ultimi giorni e anche nelle ultime ore la rabbia dentro la Casa del ‘Grande Fratello Vip’ non si è arrestata e l’influencer italo-persiana si è sfogata attaccando la persona che l’ha delusa moltissimo. A poche settimane dalla finalissima, in programma il primo marzo, la tensione è alle stelle nel reality show. Basti pensare che Maria Teresa Ruta sarebbe stata insultata da Tommaso Zorzi, che l’avrebbe definita “scema” scatenando la furia del web.

Ma già nella puntata in diretta la situazione era abbastanza degenerata, con Giulia, Pierpaolo Pretelli, Tommaso e Stefania Orlando che avevano discusso. Nell'argomento si erano inseriti anche Andrea Zelletta e Andrea Zenga, che comunque vanno più dalla parte di Zorzi e di Stefania. Come detto poco fa, ora ecco arrivare l'affondo dell'ex fidanzata di Francesco Monte, che ha ormai perso le staffe ed ha puntato il dito contro la compagna di avventura. Momenti davvero tesi.















Giulia Salemi è letteralmente imbufalita con Stefania Orlando, la quale l'ha nominata nella scorsa puntata. Queste le sue parole sulla presentatrice: "Un'altra delusione è Stefania. Una secchiata gelida, di ghiaccio. Lei è un'altra persona che di base è egoista e individualista. Mi hai abbandonato, mi hai voltato le spalle, mi hai tradito, mi hai sputato me..a per una settimana intera alle spalle. Ma di me ti preoccupi? Ti sei mai chiesta perché ero triste?". E lo sfogo non è finito qui.















Giulia Salemi ha proseguito così l'invettiva contro la Orlando: "Ti sei mai preoccupata di fare da intermediario tra me e Tommaso, di cui sei la persona più vicina? No, si è limitata a prendermi per il cu…o post puntata. Vederla sotto braccetto con Pierpaolo ridendo, sghignazzando. Ma che donna sei? Dov'è l'amicizia, la lealtà, la coerenza?". Lei non se l'aspettava proprio dunque di ricevere un trattamento simile da parte di una persona che considerava una sua amica.









La sorella di Zorzi, Gaia, ha criticato le parole usare da Pupo per descrivere suo fratello e, allo stesso tempo, ha rivelato anche che Pupo e Giulia Salemi fanno parte della stessa agenzia, motivo per il quale l’opinionista prenderebbe le sue difese. “Ringrazia che Pupo e Giulia sono nella stessa agenzia quindi non si beccherà parole del genere”. Le polemiche sono destinate a proseguire fino ad almeno venerdì prossimo.

