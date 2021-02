Momenti tesissimi al ‘Grande Fratello Vip’. Ormai quasi tutte le certezze stanno venendo meno, infatti l’amicizia creatasi tra Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi sembrava indelebile. Invece la mamma di Guenda Goria è stata messa da parte ma non solo. Oltre all’isolamento, peggiorato nelle ultime ore dopo la vicenda legata alle presunte menzogne sull’artista Francesco Baccini, pare sia arrivato un vero e proprio insulto nei suoi confronti da parte dell’influencer.

Il popolo della rete però non sta accettando di buon grado questo accanimento nei confronti di Maria Teresa Ruta ed ha riversato tutta la sua rabbia sui social network. Tra l’altro, durante la puntata in diretta dell’8 febbraio ci sono state discussioni furenti anche tra Zorzi, la Orlando e Giulia Salemi con quest’ultima aggredita verbalmente da entrambi. Ma andiamo a vedere cosa è successo nelle ultime ore e che tipo di commenti hanno lasciato sul web gli infuriati telespettatori. (Continua dopo la foto)















Maria Teresa Ruta è stata nominata proprio da Tommaso durante la puntata con Alfonso Signorini, ma la situazione non è assolutamente migliorata. Il giovane ha deciso di lasciare la stanza blu e di non dormire più insieme alla conduttrice. Durante una discussione avuta in queste ore, Stefania e Tommaso hanno chiesto se abbia mentito o meno su Baccini. E lei ha risposto: “Non volevo mettere in mezzo terze persone, avevo omesso delle cose. Non mi aspetto che gli amici mi mettano in difficoltà”. (Continua dopo la foto)















Ma alcuni utenti hanno ascoltato una parola che avrebbe proferito Tommaso Zorzi nella mattinata del 9 febbraio. Durante un dialogo l’avrebbe chiamata con l’appellativo “scema”. Maria Teresa Ruta ha comunque avuto un confronto con lui e gli ha detto: “Io sono la tua prima fan, ma il tuo atteggiamento nei confronti di Giulia Salemi mi sembra esagerato. Spari sulla croce rossa”. Ed ecco che sono arrivate anche le reazioni del pubblico, che ha criticato Zorzi e la Orlando. (Continua dopo la foto)









E su Twitter gli utenti si sono scatenati, prendendo di mira Tommaso Zorzi e anche Stefania Orlando. Questi i commenti principali: “Tommaso ha fatto uno scivolone, butta me…a su di lei”, “A tre settimane dalla finale, Tommy e Stefania non guardano più in faccia nessuno”, “Speriamo comunque che vinca Maria Teresa Ruta”. Alla fine c’è stato però un chiarimento tra Tommaso e la Ruta, vedremo se duraturo.

