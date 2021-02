Nel Grande Fratello Vip c’è una vip che è finita in nomination un numero spropositato di volte, ben 22, un vero e proprio record. Nonostante ciò l’inquilina è sempre riuscita a sopravvivere e proseguire così la sua avventura nel reality condotto da Alfonso Signorini. Si tratta di Maria Teresa Ruta che fino a qualche settimana fa era stata protagonista di accesi botta e risposta familiari con la figlia Guenda, poi eliminata, e con l’ex marito Amedeo Goria, lui fuori dalla casa.

Poi sono arrivate giornate davvero dure per Maria Teresa che si è sentita presa di mira e non sufficentemente rispettata dagli altri vip. Fino all'esplosione di rabbia che ha fatto davvero temere il peggio, con lo sfogo della showgirl e conduttrice tv che ha fatto davvero preoccupare tutti. Anche nell'ultima puntata, comunque, la Ruta è stata nominata e dovrà superare la sfida con Andrea Zenga e Samantha De Grenet. Ma il suo staff, stavolta, ha studiato una trovata davvero geniale che non mancherà di far discutere.















L'entourage di Maria Teresa Ruta, vista l'ennesima nomination, ha deciso di fare 'buon viso a cattivo gioco', puntando sull'ironia, o meglio l'autoironia. Lo staff ha, infatti, creato un filtro che consente agli utenti di sbizzarrirsi con le motivazioni più svariate da aggiungere al tema "Nomino Maria Teresa" (perché…). E i follower non si sono fatti pregare, rispondendo in tantissimi e partecipando così ad un vero e proprio 'esperimento' social.















"Non volevamo lasciarvi soltanto spettatori. Da oggi potrete anche voi nominare Maria Teresa con il nuovo filtro appena realizzato. Divertitevi a trovare i motivi più bizzarri, giusti, sbagliati per nominare Maria Teresa. Aspettiamo i vostri video con tag. È solo un gioco, specifichiamo che le vostre nomination non avranno effetto sul reality (sempre meglio dirlo)". Questi alcuni dei divertenti messaggi dei fan: "Io nomino Maria Teresa perché ha avuto più relazioni sentimentali di me…", "Io nomino Maria Teresa Ruta perché da cinque mesi non fa altro che cucinare", e via di questo passo.











Da oggi su Instagram è disponibile NOMINO MARIA TERESA , il filtro per nominarla anche fuori dalla casa! https://t.co/2rydkf2fU4 Aspettiamo le vostre nomination! -Staff #GFVIP #GrandeFratello pic.twitter.com/V2fT9H09Rq — Maria Teresa Ruta (@MteresaRuta) February 9, 2021

In attesa di capire chi tra Maria Teresa Ruta, Andrea Zenga e Samantha De Grenet dovrà abbandonare la Casa del GF Vip i fan si sono scatenati, inviando dei video che raccolgono perfettamente l’invito ironico lanciato dallo staff della showgirl. Per noi il vincitore, comunque, è il follower che si firma itssmanuel che nelle stories dice: “Nomino Maria Teresa perché nella pizza oggi mancava un po’ di sale…”. E la risposta è inevitabile: “Ottima nomination! Mi sembra giusto arrivati a questo punto del gioco”.

