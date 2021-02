“Perché Pupo difende Giulia Salemi…”. GF Vip, il clamoroso retroscena svelato dalla sorella di Tommaso Zorzi

Dopo giorni di pace, con le ‘armi’ abbassate per il lutto che ha colpito Dayane Mello, addolorata per la morte del fratello Lucas di soli 26 anni, Tommaso Zorzi è tornato in trincea contro l’ex amica Giulia Salemi. Sono giorni, ormai, che i due non si parlano più e la tensione nella casa è salita alle stelle quando Tommaso Zorzi ha detto chiaramente che per lui l’amicizia tanto decantata dall’influencer milanese non è mai esistita.

“Io non ti parlo e tu non mi parli”, aveva detto Tommaso a Giulia nel dopo puntata della scorsa settimana. “Così mi dimostri realmente che non hai mai tenuto a me, io si”, era stata la riposta della Salemi. Ma Tommaso restando impassibile aveva attaccato: “Questa voglia di essere mia amica non ce l’ha mai avuta. Fuori siamo amici, non siamo migliori amici. Fai la vittima e mi fai passare per quello che non sono. Da oggi in poi, tu vai a destra ed io vado a sinistra”. (Continua a leggere dopo la foto)















Negli ultimi giorni Tommaso Zorzi e Stefania Orlando non hanno nascosto la loro insofferenza nei confronti di Giulia Salemi e durante la puntata in diretta del Grande Fratello Vip Pupo, opinionista del reality insieme ad Antonella Elia, ha accusato l’influencer di essere cinico e stratega. “Io credo che Tommaso e Stefania non facciano una bella figura. Tommaso sei cinico, sufficientemente cattivo, abbastanza stratega, molto egocentrico, perfetto per far parte del nostro mondo perché noi tutti siamo un pò così. Benvenuto nel mondo dello spettacolo”, ha attaccato l’opinionista. (Continua a leggere dopo la foto)















Incalzato da Alfonso Signorini, Zorzi aveva criticato l’influencer e il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, che ha provato a difenderla dagli attacchi: “Nessuno è contro di te, ma sei pesantissima. Basta con questo vittimismo – ha detto Tommy – Pierpaolo non rigirare la frittata, ogni volta che finisce una puntata, c’è una tarantella, sembra di essere a Dawson’s Creek!”. Anche la Orlando ha espresso il suo parere attaccando la Salemi: “Volete dire che non è vero che state sempre a discutere? Vi si sente fino alle sei di mattina Se Pierpaolo non ti parla per più di tre minuti, ti arrabbi!”. (Continua a leggere dopo la foto)









Dopo la puntata la sorella di Tommaso Zorzi ha criticato le parole usare da Pupo per descrivere suo fratello e, allo stesso tempo, ha rivelato anche che Pupo e Giulia Salemi fanno parte della stessa agenzia, motivo per il quale l’opinionista prenderebbe le sue difese. “Io mi sono “rassegnata” almeno c’è stato l’intervento di Francesco in difesa e si è parlato del vittimismo”, ha detto Gaia Zorzi, che poi ha ricarato la dose: “Ringrazia che Pupo e Giulia sono nella stessa agenzia quindi non si beccherà parole del genere“.

