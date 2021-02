“È pazzo di te!”. GF Vip, la bomba di Samantha De Grenet arriva in piena notte. Rosalinda Cannavò di sasso

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, gli occhi sono puntati sulla presunta coppia formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Dopo l’incontro del concorrente con il padre, l’ex portiere Walter Zenga, l’attrice ha anche scritto una lettera e ha voluto raccontagli alcune sensazioni che sta provando. Zenga junior ha ammesso di essere attratto da Rosalinda e ha mostrato affinità, ma ha anche affermato che non potrebbe mai accadere nulla fra loro visto che lei è ancora impegnata com Giuliano, lo storico fidanzato dell’attrice.

“Sono solo parole carine…Beh molto carine – aveva ammesso Andrea, parlando del biglietto con Zelletta -. Ma io sono sincero, c’è un rapporto bellissimo tra me e Rosalinda, ma un biglietto così non me l’ha mai scritto. Poi lo so che la tua situazione, ti senti un attimino, ma più per lei, non mi permetterei mai, quello più che altro, sono stati giorni un po’ così”. (Continua a leggere dopo la foto)















Durante la puntata in diretta Alfonso Signorini ha stuzzicato la ‘coppia’ invitando la sorella di Andrea Zelletta, Alessia, che sui social aveva fatto apprezzamenti su Zenga junior. “Chi preferisci fra Rosalinda e Alessia?”. E lui, sempre molto diplomatico: “Rosalinda, ma perché la conosco ed è in questa casa. Alessia non la conosco”. Ora Alessia l’ha conosciuta nel giardino della Casa: “Quando mi chiedono chi è il mio uomo ideale rispondo sempre mio fratello, perché ha tanti valori che vorrei che il mio uomo avesse ed io questi valori li ho rivisti in te”, le ha detto. Ma Andrea ha chiuso a ogni possibilità, spiegando a Zelletta che la sorella non è il prototipo di donna ideale. (Continua a leggere dopo la foto)















“Mi cattura di più una ragazza all’apparenza insicura”, ha detto Zenga. Ovviamente il pensiero di tutti è volato a Rosalinda e dopo la puntata anche Giulia Salemi ha provato a punzecchiare i due. Andrea Zenga ha ricordato di aver anche nominato Rosalinda Cannavò (del resto anche lei lo ha nominato), ma l’influencer, con il sorriso sul volto, ha commentato ricordando un particolare che ormai risale a tempo fa, quando lei e Pierpaolo non avevano ancora iniziato a conoscersi bene: “Ricorda, ho nominato Pierpaolo ed è nato l’amore…”. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora Samantha De Grenet, in chiacchiere con Rosalinda Cannavò, che ha ammesso di sentirsi molto in imbarazzo quando parlano di lei e Zenga insieme, ha spiazzato l’attrice: “Per me è pazzo di te. Lascia perdere che tu sei fidanzata” ha detto la conduttrice lasciando l’attrice senza parole.

GF Vip, Dayane Mello lascia tutti a bocca aperta: “Lui mi arra***”. La confessione nella notte