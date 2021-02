Sale la temperatura a Uomini e Donne. Nella puntata di oggi novità bollenti. Sono giorni non semplici per il programma di Maria De Fillippi in cui, nei giorni scorsi, ha tenuto banco il caso di Valentina Dartavilla Lupi che ha deciso di parlare al magazine del programma in una intervista nella quale ha voluto anche togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

La dama ha parlato della sua esperienza al passato. Segnale che ritiene finita la sua avventura a Uomini e Donne. Tuttavia, prima di spiegare la sua scelta, ha fatto un passo indietro spiegando la situazione di cui è stata protagonista qualche tempo fa. Infatti Valentina era stata accusata da Armando Incarnato di essere una giocatrice. Infatti, sembrava che si fosse messa d'accordo con Nicola Mazzitelli. Poi il cavaliere ha ritirato le sue accuse dando tutte le colpe al collega.















Ma la stessa Valentina nell'intervista ammette di aver compiuto degli errori all'interno del programma. In particolare, si pente di non aver subito raccontato la verità su quanto era accaduto con Nicola e Costantino. Infatti, la dama era risultata bugiarda poiché non aveva rivelato di essere andata oltre con i due cavalieri. Valentina confessa di aver agito così per proteggersi e quando ha capito che sarebbe stato meglio non omettere niente del suo percorso "era troppo tardi".















Proprio Armando Incarnato è tra i protagonisti della puntata di oggi. Ha rivelato infatti alcuni scoop della sua frequentazione con la bellissima Nicole Vinti che, di contro, ha ammesso di aver rivisto Carlo. Cosa che non è andata giù a Armando che rivelato come tra loro ci sono state più che delle tenerezze. La coppia si sarebbe scambiata dei baci appassionati in un ristorante e Armando racconterà di essere salito anche in camera da lei e di essere stato quaranta minuti in hotel. Parole che lei non smentisce











Tra loro però non ci sarebbe stata nessuna intimità, ma solo baci appassionati. A Uomini e Donne Armando racconterà che sarebbe stata la dama a invitarlo ad andare via per non rischiare di andare troppo oltre. Sempre oggi si tornerà a parlare anche di Gemma Galgani, delusa

da Maurizio Guerci la dama torinese ne avrà davvero per tutti.

