Tutti, forse, si sarebbe aspettata tranne che ritrovarsi Francesco Baccini sulla passerella del GF Vip. E così Maria Teresa Ruta, che pochi giorni prima aveva nominato il cantante parlando di un flirt, ha affrontato un faccia a faccia in diretta. In breve, Baccini ha smentito la versione della giornalista e conduttrice tv. Ha sì raccontato di averla frequentata anni e anni fa, ma senza che tra loro succedesse nulla. Anzi.

Prima una cena da lei, coi figli, poi si sono rivisti sempre a casa per vedere in tv il Festival di Sanremo. “Mangiamo e guardiamo il Festival, a un certo punto ero lì sbattuto, depresso, mi ha consolato, ma roba da scuola media. Non è successo nulla. Ad un certo punto si sente una porta sbattere e penso ca**o i ladri, entra un signore”. (Continua dopo la foto)















E Maria Teresa ha confermato: “All’epoca avevo una persona che mi faceva compagnia ed è stato con me per 5 anni. Una persona che mi voleva molto bene, ma il mio amore era diverso”. Dunque non è successo nulla e anzi quella è stata l’ultima volta che Baccini e la Ruta si sono visti. Due versioni ben diverse che hanno insospettito e indispettito soprattutto Tommaso Zorzi, che infatti ha nominato per la prima volta la sua amica. (Continua dopo la foto)















Finita la diretta, poi, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno voluto vederci chiaro e Maria Teresa, visibilmente imbarazzata, ha detto loro senza tanti giri di parole di non voler raccontare tutto perché sarebbe già nei guai così: “Non volendo mettere in mezzo altre persone sono stata reticente. Quello che ha detto lui va bene…Già sono abbastanza nei guai così”. Insomma, pare che la Ruta abbia frequentato il cantante quando non era single e questa terza persona li avrebbe scoperti sul fatto. (Continua dopo le foto)











Nonostante le pressioni di Tommaso, Maria Teresa ha continuato sulla linea del dire/non dire: “Ha ragione Baccini…Comunque si sta parlando di una cosa delicata” ha detto aggiungendo che questa terza persona si sarebbe arrabbiata tanto nel momento in cui l’avrebbe trovata sdraiata sul divano al fianco del cantante: “Se questa terza persona ci avesse trovato sul divano come state adesso tu e Stefania non si sarebbe arrabbiata così tanto”.

